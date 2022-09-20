10600 مشارك في مخيم «مكتبة» الصيفي

اختتمت «مكتبة»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات برنامجها الصيفي لعام 2022، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين من مختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، خاصة فئتي اليافعين والأطفال.

وكشفت «مكتبة» عن نمو قياسي في عدد المشاركين في فعاليات هذا العام بنسبة تصل إلى نحو 98% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ العدد الإجمالي للمشاركين 10 آلاف و600 مشارك، مقابل 5350 خلال فعاليات المخيم الصيفي 2021. وشهدت دورة هذا العام من البرنامج ارتفاعاً في عدد البرامج الفنية والتعليمية والتثقيفية، لتصل إلى 453 فعالية ونشاطاً متنوعاً، بالمقارنة مع 235 فعالية خلال فعاليات المخيم الصيفي للعام الماضي.

وقالت مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شيخة المهيري: «يؤكد الإقبال الكبير والفاعل الذي شهدته فعاليات المخيم الصيفي لهذا العام الشعبية، التي تلقاها مبادرات مكتبة وبرامجها التوعوية الرامية إلى تعزيز روح الريادة والابتكار لدى الأطفال واليافعين».

وأضافت «أسهم تنوع البرامج ومزجها بين النواحي التثقيفية والترفيهية في نجاح البرنامج بتحقيق أهدافه في توفير الفائدة والمعرفة للمشاركين خلال إجازة الصيف»، موجهة الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذا البرنامج، خاصة الطلبة الذين أكدوا من خلال مشاركتهم المتميزة حرصهم على التعلم والتطور واكتساب المهارات، ليكونوا بحق ثروة الوطن ورهاننا لمستقبله المشرق.

واستضافت «مكتبة» في برنامجها الصيفي هذا العام من جديد تحدي القراءة الصيفي، الذي يحفز الأطفال على الحفاظ على نسقهم المعرفي.

كما شهد البرنامج تنظيم نشاطات وورشاً ومحاضرات تفاعلية لإثراء الإجازة الصيفية للطلبة، وصقل مواهبهم، وتنمية شخصياتهم وبناء ذخيرتهم المعرفية وخبراتهم العملية.

وقدم برنامج المخيم عدداً من الورش في علوم الإدارة والقيادة، والتي تديرها مجموعة من المتخصصين في المجال، إضافة إلى ورش عمل لمساعدة الأطفال المشاركين على الإبحار في عالم التواصل الاجتماعي بشكل آمن ومثمر. وبالتوازي مع هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة، قدم مخيم «مكتبة» الصيفي عدداً من المحاضرات التثقيفية التي استعرضت تجارب حياتية ملهمة، وورشاً قرائية تفاعلية إلى جانب باقة من الأنشطة الموجهة لأصحاب المواهب.