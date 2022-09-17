«مكتبات الشارقة» تنظّم دورة رابعة من «معرض التخصّصات»

تنظّم «مكتبات الشارقة» الدورة الرابعة من «معرض التخصصات» في مقر هيئة الشارقة للكتاب بالشارقة يومي 28-29 سبتمبر الجاري، من الساعة 9:30 حتى الخامسة مساء، والتي توسعت لتشمل مشاركة 17 جهة وجامعة إماراتية، بهدف توعية الطلبة بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة، وتساعدهم على التخطيط لمسارهم المهني بنجاح من خلال اختيار التخصص الملائم لهم.

ويسعى المعرض، في دورة هذا العام، إلى إثراء تجربة كل الطلاب من مختلف المناهج الدراسية، الوزارية والأجنبية، حيث تقام في اليوم الأول باللغة العربية، بينما تنظم فعاليات اليوم الثاني باللغة الإنجليزية، كما يهدف المعرض إلى إثراء زيارتهم للفعاليات المصاحبة، التي تتضمن تقديم تخفيضات خاصة، وعروض ترويجية من الجامعات المشاركة، وعقد لقاءات ومحاضرات وورش علمية يلقيها عدد من الاستشاريين الأكاديميين الذين يجيبون عن تساؤلات الطلاب حول اختيار الفرع الأكاديمي المناسب.

وسعياً إلى تعريف الطلاب بالعناصر المهمة والمؤثرة في توجه الطالب نحو الكلية المناسبة، ينظم المعرض في اليوم الأول محاضرة بعنوان «الاعتبارات الستة لاختيار التخصص الجامعي»، وتلقيها الدكتورة فاطمة الحساني، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار التخصص الجامعي الذي يتناسب مع قدرات الطالب وإمكاناته، وتعريف المشاركين بالمفاتيح الأساسية والمعايير الواضحة التي تعينهم على اختيار التخصص المناسب.

وبهدف دعم الطلاب بالمساعدة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز، وضمن فعاليات المعرض، حلقة نقاشية حول النصائح التي تعزز من فرص الطالب في التفوق ضمن الاختبار، وأهميته في توفير نسب أعلى للطالب في دراسة التخصص الذي يرغب فيه. وقالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة، إيمان بوشليبي: «ما بين حاجة الطالب الماسة إلى المعايير الواجب توافرها في التخصص لكي يكون هو المناسب له، ورغبة الوالدين في أن يلتحق أبناؤهما بكلية معينة نظراً لرؤيتهما حول مستقبل ذلك التخصص، يبرز «معرض التخصصات» حلقة وصل بين الجامعات وأصحاب العلاقة؛ حيث نؤكد من خلاله أن لكل فرع جامعي خصائصه ومهاراته الواجب توافرها في الطالب، وفي السنة الأولى للالتحاق بالجامعة يكون الطالب المستجد أمام مسارات متعددة يحتاج إلى إضاءات حول ما يناسبه منها، ومن هنا فإننا ندعو الطلاب إلى الاستفادة من المخرجات القيّمة التي ستُطرح خلال المعرض، والتي ستكون لهم بمثابة خارطة طريق لاختيار مهنة المستقبل».

إيمان بوشليبي: «المعرض خارطة طريق لاختيار مهنة المستقبل».