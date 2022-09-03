«دبي للثقافة» تحتفي بالمرأة الإماراتية كنموذج مشرق لنساء المنطقة

احتفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالمرأة الإماراتية بمناسبة يومها الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، حيث عقدت فعالية خاصة في نادي دبي للسيدات بعنوان «درة الحاضر والمستقبل»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.

وجاءت الفعالية تأكيداً من دبي للثقافة على الدور الرائد للمرأة الإماراتية ومكانتها الكبيرة كنموذج مشرق لنساء المنطقة والعالم بفضل الدعم والتشجيع اللذين حصلت عليهما من القيادة الحكيمة التي نجحت في تمكينها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حتى اليوم، ما أسهم في تألقها وازدهارها، حيث أمست شريكاً أساسياً في التنمية المستدامة في شتى المجالات.

وشملت فعالية «درة الحاضر والمستقبل» التي تم تنظيمها من خلال برنامج رافد دبي، ضمن مشروع مراكز التنمية التراثية، العديد من المحاور التي أضاءت خلالها نورة العامري وشمسة الشامسي وعبدالله المطروشي، على مسيرة المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد وأبرز الإنجازات التي حققتها ووصلت إليها، وما تصبو وتطمح للوصول إليه في المستقبل، بما ينسجم مع شعار مناسبة هذا العام «واقع ملهم.. مستقبل مستدام».

وقالت فاطمة لوتاه، مدير إدارة البرامج الثقافية والتراثية في دبي للثقافة: «نحرص في هيئة الثقافة والفنون في دبي على الاحتفاء الدائم بالمرأة الإماراتية بما يتماشى مع المكانة المرموقة التي نجحت في الوصول إليها على مختلف الأصعدة، وتحديداً الصعيد الثقافي والفني، حيث بات لها حضور متميز في تنمية وتطوير القطاعين الثقافي والإبداعي».