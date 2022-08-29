دبي تتسـلّم رسـمياً راية تنظـيم «آيكوم 2025» أكـــبر مؤتمر للمتاحف في العالم

تسلّمت إمارة دبي رسمياً راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» من العاصمة التشيكية براغ، بصفتها مستضيفة الحدث في دورته لعام 2022، وذلك ضمن ختام مشاركة الوفد الإماراتي الرسمي في الحدث الدولي الأكبر من نوعه والمتخصص في عالم المتاحف.

وبهذه المناسبة قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي: «تسلمت دبي راية تنظيم المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم 2025)، إيذاناً بتحضيراتها الرسمية لتنظيم النسخة المقبلة من هذا الحدث الدولي. وبذلك، تواصل دبي تحقيق رؤيتها وصناعة المزيد من الإنجازات التاريخية، بعدما باتت أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تستضيف المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف».

وأضافت سموها: «لا شك أن الفوز بشرف استضافة مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف يأتي ثمرةً لجهود قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي وتعزيز المعروض الإبداعي والفني في دبي والإمارات، وتكليلاً لعمل المؤسسات الثقافية في دبي والدولة على مدار السنوات الماضية. وقد استطاعت دبي أن تحقق العديد من النجاحات والمشروعات الثقافية المهمة خلال فترة قصيرة، معززةً بذلك مكانتها مركزاً بارزاً على الخارطة الثقافية الدولية، وإننا نتطلع إلى استضافة هذه التظاهرة الثقافية المؤثّرة والتي سيجتمع تحت مظلّتها كوكبة من خبراء المتاحف الدوليين لمناقشة مستقبل المتاحف في مجتمعاتنا المتغيرة، والسُبل والخيارات المتاحة لصون التراث الثقافي الملموس والمعنوي».

وقد جرى تسليم الراية إلى المهندس رشاد بوخش من «آيكوم الإمارات»، والذي بدوره قام بتسليمها إلى مدير عام «دبي للثقافة» هالة بدري، وذلك بالنيابة عن «آيكوم دبي 2025».

وقالت هالة بدري في كلمتها أثناء التسليم: «إنّ دولة الإمارات تُولي أهمية كبيرة للمتاحف كمراكز حيوية لتبادل المعرفة والحوار الثقافي، ونؤمن بأنّ الثقافة يجب أن تكون بمتناول الجميع أينما كانوا».

وفي كلمتها في ختام المؤتمر، استعرضت مديرة مشاريع في إدارة المتاحف في «دبي للثقافة»، مريم أهلي، خطط إمارة دبي لاستضافة النسخة المقبلة من «آيكوم 2025»، وقالت: «يوجد في دولة الإمارات نحو 55 متحفاً حكومياً و115 متحفاً خاصاً، واستضافة دبي للدورة المقبلة لـ(آيكوم 2025) من شأنها أن تعود بالفائدة على المنطقة ككلّ، فهي فرصة فريدة لمتخصصي وخبراء المتاحف للالتقاء والتباحث حول أهم قضايا التراث على مستوى المنطقة».

لطيفة بنت محمد:

«نتطلع إلى استضافة حدث دولي مؤثّر سيجتمع تحت مظلّته خبراء دوليون لمناقشة مستقبل المتاحف في مجتمعاتنا».

• 55 متحفاً حكومياً و115 متحفاً خاصاً في الإمارات.