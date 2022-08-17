«منشد الشارقة 14» يفتح باب التسجيلات المصورة 20 أغسطس

يفتح برنامج «منشد الشارقة 14»، باب التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت، للموهوبين في فن الإنشاد الراغبين في المشاركة بموسمه الجديد من أي مكان في العالم، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى الثالث من سبتمبر المقبل.

ويتاح لمن يراهن على جمال صوته وإتقانه لفن الإنشاد التقدم بنموذج مصور من إنشاده يتم إرساله عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: «www.munshidsharjah.ae»، وستتولى لجنة التحكيم في الشارقة الاطلاع على التسجيلات المصورة وانتقاء أفضل الأصوات للمشاركة في البرنامج الذي يجمع المتنافسين في سباق الحصول على لقب الموسم الـ14 من البرنامج الذي يحظى بشهرة واسعة في أوساط محبي الفن الهادف.

ويذكر أن برنامج «منشد الشارقة» يعتمد في استكشاف المواهب على اختبارات أداء ميدانية تقام في عدد من الدول العربية، بينما يوفر من خلال الإنترنت فرصة للموهوبين الذين لا تمكنهم ظروفهم وأماكن إقامتهم من المشاركة في الاختبارات المباشرة.

وينجح في اختبارات الأداء عبر الإنترنت كل عام عدد من المشتركين الذين يلتقون مع المتنافسين الآخرين في الشارقة، حيث يتم تصوير حلقات يوميات المنشد وسهراته الختامية التي قدمت لجمهور الإنشاد في العالمين العربي نخبة من أجمل الأصوات، ضمن تبني البرنامج للموهوبين المتميزين بإنشاد الكلمة الهادفة والجمع بين جماليات الفن ورسائله التي تعزز القيم وتسمو بالإنسان وترتقي بذائقته.

وتأتي الدورة الـ14 من «منشد الشارقة»، بعد مضي أكثر من 15 عاماً على انطلاق البرنامج في عام 2006، والذي مثل ظاهرة في عالم الإنشاد.