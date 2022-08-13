«أوبريت الوعد» يختتم النشاط الصيفي في «دبي لأصحاب الهمم»

نال «أوبريت الوعد» إعجاب الحضور في حفل ختام النسخة السادسة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم 2022، الذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم».

وشارك في هذه النسخة 250 منتسباً و150 متطوعاً ومتطوعة برعاية أكثر من 30 راعٍ، واستمر النشاط ثمانية أسابيع، واشتمل على 280 فعالية.

وكان حفل الختام بدأ بالسلام الوطني، وأعقبته كلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أثني على تواجد أولياء أمور المشاركين في الفعاليات المختلفة مؤكداً أنهم كانوا السند الحقيقي لهم، ما كان له الأثر الأكبر في تقديم إبداعاتهم على مدار ثمانية أسابيع.

وقال إن تواصل أولياء الأمور الدائم مع النادي يمثل السند الكبير لمجلس الإدارة في أن يقدم البرامج التي تستوعب العديد من الأنشطة لتلبية رغبات المشاركين في مثل هذه الفعاليات المهمة، والنشاط الصيفي في كل عام يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشاركين تعزز العديد من القيم المجتمعية والتواصل بين أولياء الأمور والنادي وصولاً للأهداف المنشودة.

ووجه بالرقاد الشكر لرعاة النسخة السادسة وإلى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي، مؤكداً دورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة مثمناً دور فرق العمل المختلفة والمتطوعين في تقديم نسخة استثنائية للحدث.

وأعرب ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة عن اعتزاز اللجنة برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي في إطار المسؤولية المجتمعية والتي لعبت دوراً كبيراً في إنجاح النشاط الصيفي.

وقال إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا مدى فرحة المشاركين وأسرهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع كل الأنشطة ليحقق الجميع ما سعينا إليه، مشيراً إلى أن أوبريت «الوعد» يحكي وعد «أصحاب الهمم» بأن يكونوا متميزين دائماً، مبيناً أن الأوبريت سيكون الأوبريت الرسمي للنادي.