وفاة رايموند بريجز صاحب كتاب «رجل الثلج» عن 88 عاماً

ذكرت وكالة «برس أسوسيشن» أن مؤلف كتب الأطفال المعروف رايموند بريجز، صاحب كتاب «ذا سنو مان» أو (رجل الثلج)، توفي عن عمر ناهز 88 عاماً.

ونقلت الوكالة ذلك عن دار النشر الخاصة برايموند بريجز الذي ولد في لندن عام 1934، ودرس الفنون قبل أن يتجه لنشر مجموعة من كتب الأطفال، لكنه اشتهر بكتاب «ذا سنو مان» الذي يحتوي على صور ورسومات ملونة دون كتابة.

ويروي الكتاب، الذي نُشر للمرة الأولى في 1978، وصار أيقونة عالمية، قصة صبي يعيش مع رجله الثلجي ليلعب معه خلال الليل، ثم يأخذه في رحلة عبر المناطق البريطانية الثلجية الخلابة.

وتنتهي القصة في الكتاب برواية حزينة عندما يستيقظ الصبي ليجد أن الرجل الثلجي قد ذاب. وتم بث فيلم رسوم متحركة تلفزيوني للمرة الأولى في يوم الصناديق، يوم عطلة في المملكة المتحدة، عام 1982، وأصبح منذ ذلك الحين فيلماً أساسياً على القنوات التلفزيونية البريطانية خلال عيد الميلاد لينقل القصة إلى أجيال جديدة من الأطفال. وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 1983، وفاز بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في العام نفسه.

• نُشر الكتاب للمرة الأولى في 1978، وصار أيقونة أدبية وسينمائية عالمية.