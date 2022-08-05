«مكتبات الشارقة» تطلق حملة توعية في «إفلا» العالمي

شاركت مكتبات الشارقة العامة في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) الـ87، الذي انعقد، أخيراً، بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بحضور لافت من متخصصين وأمناء مكتبات ومنظمات من حول العالم.

وخصصت مكتبات الشارقة جناحاً مستقلاً لمشاركتها في المؤتمر العالمي، تضمن مناطق حيوية عدة، الأولى اجتماعية لتنظيم النقاشات والحوارات بين العاملين في قطاع المكتبات، والثانية منطقة أعمال لاستضافة المنظمات والشركات الرائدة في قطاع المكتبات وبحث سُبل التعاون وتعزيز الشراكات معها.

وفتحت مكتبات الشارقة باب المشاركة في حملة التوعية لجميع العاملين في قطاع المعلومات والمكتبات، بشرط الموافقة على نشر تسجيلاتهم على حسابات مكتبات الشارقة العامة على منصّات التواصل الاجتماعي، مع إتاحة الفرصة لهم بمشاركة تسجيلاتهم على حساباتهم الشخصية مع شعار مكتبات الشارقة.

وحول المشاركة في الحدث العالمي، قالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي: «تترجم مشاركتنا في المؤتمر الـ87 للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) رؤية الإمارة ومشروعها الثقافي في بناء الإنسان والأوطان على مدار خمسة عقود، تلك الرؤية التي أرسى دعائمها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ قدمت مكتبات الشارقة العامة من خلال جناحها المستقل صورة حضارية مشرفة لدور الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الحوار والتواصل الثقافي بين شعوب العالم من خلال الكتاب والمكتبات».

وأضافت: «يُعدّ مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات الحدث العالمي الأبرز في مجال قطاع المعلومات والمكتبات، الذي يجمع مؤسسات وجمعيات وأمناء المكتبات وكل العاملين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم، وتأتي مشاركتنا فيه ضمن سعينا المتواصل لترسيخ التبادلات المهنية والارتباطات الثقافية، والاستفادة من تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، وإيماناً بأهمية مواكبة أحدث التوجهات والابتكارات في تعزيز قدرتنا التنافسية ورؤانا الإبداعية».

وضمن مشاركتها في المؤتمر، قدمت مكتبات الشارقة العامة برنامجاً بعنوان «حديث اليوم»، ناقشت من خلاله موضوعات عدة، ضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: الاتصال والتفاعل، والتمكين، والإلهام، بهدف تشجيع الحوارات وتبادل الرؤى والأفكار، التي تسهم نتائجها بدعم استراتيجة مكتبات الشارقة العامة للتعاون الدولي.

قصص نجاح

تضمن جناح مكتبات الشارقة في المؤتمر منطقة لتصوير قصص نجاح العاملين في قطاع المكتبات باختصاصاتهم المختلفة، ضمن حملة توعية ترويجية سلطت الضوء على مشاركاتهم وقصص نجاحهم، ودورهم في الجمع بين الأطر التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إضافة إلى تطوير برامج وأنظمة المعلومات التي تلبي احتياجات المستخدمين، وقدرتهم على التكيف مع المهام والأدوار الجديدة المناطة إليهم.