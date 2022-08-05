«الشعر.. حارس القلب الأمين» في مجلة «القوافي»

عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد الـ36 من مجلة «القوافي» الشهرية. وتضمنت الإطلالة الجديدة للمجلة موضوعات وإبداعات متنوّعة، بداية من الافتتاحية التي حملت عنوان «الشعر العربي صفحات مشرقة»، مروراً بلقاء مع الشاعر الإماراتي علي الشعالي، والعديد من الأبواب المعروفة للمجلة، علاوة على مجموعة مختارة من القصائد التي تطرّقت إلى موضوعات شعرية شتى، وصولاً إلى ختام العدد مع «حديث الشعر» لمدير التحرير، الشاعر محمد البريكي، الذي حمل عنوان: «الشعر.. حارس القلب الأمين» وجاء فيه: «لقد حلّق بنا الشعر في أزمنة وأمكنة، وفتح لنا طريقاً إلى البحر، وشقّ لنا مجرى وعيوناً، وأطلّ من فوق السواقي وهو يغنّي للجبال، فمن غير الشعر يفسح الطريق، ويعود بنا إلى أهلينا وأشجارنا المسكونة بالخيال في ساحة البيت، حيث الهواء الذي يهبّ مندفعاً من بين فروعها وهو يغرّد بالشعر فتنتظره الطيور المهاجرة، فنغادر إلى عالمه، وأنا غير مهتمّين بالحطب والنّاي والمطر، وأكوام الفراشات التي تتساقط في كلّ اتجاه. وحين نقول الشعر، فالأوراق هي الأخرى تزحف فوق رؤوسنا، وكأنّنا حقل من حقول الحب في شجرة الأيام».