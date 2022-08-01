«الشرقية» و«الوسطى» تطلان بعددين جديدين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

عن دائرة الثقافة في الشارقة، صدر عددان جديدان من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، الخاصين بشهر أغسطس. واشتمل العددان (35) على موضوعات تسلط الضوء على تفاصيل المشهد المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية، إذ رسما صورة أكثر قرباً للحراك التنموي والثقافي والسياحي والبيئي؛ المتمثل في مختلف المشروعات التي تنفذها إمارة الشارقة.

وفتح الملف الرئيس من «الشرقية» موضوع مشروعات الإسكان في المنطقة الشرقية، من خلال باب «إنجاز»، إذ تشهد المنطقة تطوراً لافتاً في قطاع المشروعات السكنية والتنموية.

بينما يرتحل باب «على الرحب» في جولة بنُزل الرفراف في مدينة كلباء بوصفه واحداً من أبرز مشروعات الضيافة العصرية في المنطقة الشرقية، إذ يتميز بكونه منتجعاً صديقاً للبيئة.

وخصصت مجلة الوسطى في عددها الجديد باب «إنجاز» لرصد وتتبع مسار التطور الذي حققته منطقة مليحة على صعيد إنجاز مشروعات الأسواق والمجمعات، لتعرف القارئ أبرز الأسواق، التي أنجزتها حكومة الشارقة، والخدمات والفرص، التي وفرتها لأهل المنطقة، إذ تضم المنطقة اليوم عدداً كبيراً من الأسواق والمجمعات التجارية.

كما تضمن العدد في بقية أبوابه عدداً من المواضيع، وباقة من الأخبار والتقارير والتغطيات عن الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية والرياضية التي احتضنتها المنطقة الوسطى.

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