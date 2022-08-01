خطوة واعدة لـ «كلمات».. لتمكين الأطفال المكفوفين من مصادر معرفة متجددة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة كلمات، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، حصولها على ترخيص من وزارة الاقتصاد للاستفادة من معاهدة مراكش التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إذ يمنح هذا الترخيص الحق للمؤسسة بإعداد نُسخ من الكتب والمصنفات في نسق ميسر دون إذن المؤلف، لتوفيرها للمستفيدين داخل الدولة أو خارجها، ضمن جهود المؤسسة لتوفير الكتب لليافعين والأطفال المكفوفين وضعاف البصر، ولتكون «كلمات» بذلك أول منظمة غير ربحية في الإمارات تحصل على الترخيص.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة كلمات، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أن «مؤسسة كلمات فتحت أمام الأطفال المكفوفين وضعاف البصر نافذة واسعة للحصول على مصادر معرفة متجددة وكبيرة تناسب احتياجاتهم، من خلال الحصول على تصريح من وزارة الاقتصاد للاستفادة من الاستثناءات التي حددتها معاهدة مراكش للوصول إلى الكتب والمصنفات الخاصة بهذه الفئة».

وثمنت ثقة الوزارة بالمؤسسة، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار دعم القيادة للمؤسسات الثقافية، ويجسد مدى الإيمان بأهمية المعرفة والثقافة وتيسير وصول جميع الفئات إليها مهما كانت ظروفهم، لافتة إلى أن المزايا التي حصلت عليها «كلمات» وفق معاهدة مراكش ستعزز برامج المؤسسة ومبادراتها الموجهة للأطفال والتي تهدف إلى أن تكون القراءة حقاً إنسانياً طبيعياً لا يحول دونه أي ظرف.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح: إن «دولة الإمارات حرصت على تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أتاح القانون المحدث رقم 38 لسنة 2021 بشأن حماية المؤلف ولائحته التنفيذية، تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية من النفاذ إلى المعلومات والوصول إلى مصادر الإبداع، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من مخرجات التقدم العلمي، وتوفير كل الفرص والممكنات لهم في قطاع النشر والتأليف، وبما يتوافق مع انضمام الدولة لمعاهدة مراكش»، مشيراً إلى أن الاستثناء الذي منحته الوزارة لمؤسسة كلمات للاستفادة من معاهدة مراكش في إعداد نسخ من الكتب والمصنفات في نسق ميسر لفائدة الأشخاص المكفوفين في قراءة المطبوعات، يأتي ترجمة لجهود الدولة في دعم الأنشطة الفكرية الموجهة لأصحاب الهمم، ويرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للابتكار والإبداع.

ويكفل الترخيص الذي حصلت عليه مؤسسة كلمات حق تحميل كتب بصيغة EPUB3 من وإلى منصة ABC Global Book Services، التي أطلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومجموعة من شركائها الرئيسين، بهدف زيادة عدد الكتب المتاحة بتنسيقات ميسرة للأشخاص المكفوفين، أو ضعاف البصر، أو العاجزين عن قراءة المطبوعات التقليدية في جميع أنحاء العالم، حيث تتطلع «مؤسسة كلمات» إلى زيادة العناوين المتاحة لهذه الفئة من الأشخاص باللغة العربية وذلك نظراً لقلتها.

وتتيح مؤسسة كلمات حالياً للفئات المستهدفة 100 عنوان تمثل إصدارات مجموعة كلمات المعنية بإنتاج ونشر كتب الأطفال واليافعين، جرى تحويلها إلى التنسيق المعتمد لدى منصة ABC، برعاية من مبادرة «1001 عنوان» التي أطلقت في 2016 بهدف إثراء المحتوى المعرفي في الإمارات، إذ كانت المبادرة قد وقعت مع المؤسسة مذكرة تفاهم في عام 2019 لدعم جهودها في تعزيز حضور الكتب الميسرة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر في الإمارات والمنطقة العربية.

مبادرة «أرى»

تيسر معاهدة مراكش آلية الوصول إلى المصنفات المنشورة، وتضع استثناءات إلزامية لفائدة المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الإعاقات الأخرى، لتمكينهم من قراءة المطبوعات التي تخضع لقيود قانون حق المؤلف التقليدي.

ووقعت دولة الإمارات على المعاهدة في مراكش في 27 يونيو 2013 ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ منذ 30 سبتمبر 2016.

يشار إلى أن مؤسسة كلمات تركز جهودها في مجال توفير الكتب لليافعين والأطفال المحرومين والمكفوفين وضعاف البصر، وتمكنت من خلال مبادرة «أرى» من الوصول إلى ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدمت نحو 20 ألف كتاب ميسر بمختلف الصيغ ومنها كتب برايل، كتب مكبرة، وكتب صوتية في 36 موقعاً بتلك الدول.

بدور القاسمي:

• «المزايا التي حصلت عليها (كلمات) وفق معاهدة مراكش ستعزز برامج المؤسسة ومبادراتها، والتي تهدف إلى أن تكون القراءة حقاً إنسانياً طبيعياً لا يحول دونه أي ظرف».

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