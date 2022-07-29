40 ألف زائر لـ «مكتبة محمد بن راشد» خلال شهر واحد

المصدر: دبي - وام

استقطبت «مكتبة محمد بن راشد»، خلال شهر، أكثر من 40 ألف زائر وعضو من مختلف الأعمار والجنسيات، اطلعوا على مرافق المكتبة وخدماتها ومكتباتها المختلفة، وقرأوا أكثر من 14 ألف كتاب في مختلف التخصصات.

وشهدت المكتبة، خلال هذه الفترة، حجز أكثر من 34 ألف تذكرة لزيارة المكتبة، وأكثر من 3000 تذكرة لزيارة معرض الذخائر، فيما بلغ عدد الطلبات من المخزن الآلي نحو 1000 طلب.

وبحسب أحدث إحصائية عن عدد الساعات التي يقضيها كل زائر وعضو داخل المكتبات المختلفة، راوح عدد الساعات بين ساعتين وخمس ساعات، فيما بلغ أعمار الزوّار بين خمسة و60 عاماً من مختلف الجنسيات.

وجاءت مكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، ومكتبة الشباب، ومكتبة الإمارات، والمكتبة العامة في صدارة أكثر المكتبات زيارة، وفي مدة بقاء الزوّار داخل أروقتها للقراءة والاطلاع، تلتها مكتبة الفنون، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الخرائط والأطالس.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن «النجاح الكبير لـ(مكتبة محمد بن راشد) في استقطاب هذا العدد من الزوّار والأعضاء، خلال هذه الفترة القصيرة، يمثل تجسيداً واقعياً لنجاح رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دعم وتعزيز استراتيجية الدولة الشاملة في القطاع الثقافي والمعرفي، وإثراء المشهد الفكري والإبداعي والمعرفي بالعالم العربي».

3000

تذكرة لزيارة معرض الذخائر.

مكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، ومكتبة الشباب، ومكتبة الإمارات، والمكتبة العامة في صدارة أكثر المكتبات زيارة، وفي مدة بقاء الزوّار داخل أروقتها.

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