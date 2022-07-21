«فن أبوظبي»: انتظروا نسخة استثنائية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم «فن أبوظبي» نسخته الـ14 الكبرى منذ انطلاقه خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل، في منارة السعديات، بمشاركة قياسية من 78 صالة عرض، من 27 دولة، وبحضور شخصيات فنية بارزة، ضمن فريق القيمين الفنيين ومنسقي صالات العرض، بمن فيهم مؤرخة الفنون وأستاذة الفلسفة رشيدة التريكي، ومديرة صالات العرض جايد يشيم تورانلي، والصحافية الفنية ريكاردا ماندريني. وتسلط فعاليات المعرض الضوء أيضاً على أعمال فنانين من شمال إفريقيا وتركيا والمنطقة.

ويشهد «فن أبوظبي» عودة 45 صالة عرض، ومشاركة 33 صالة عرض جديدة، ما يعكس تنامي ثقة المجتمع الفني العالمي في المنطقة، وقدرتها على التعافي سريعاً خلال فترة ما بعد الجائحة.

وانطلاقاً من التزامه التعاون مع أبرز الكوادر الفنية لتقديم برنامجه السنوي، دعا «فن أبوظبي» المؤرخة الفنية رشيدة التريكي للقيام بمهام القيم الفني لقسم «فضاءات»، تحت شعار «غد جديد». كما دعا جايد يشيم تورانلي، والصحافية الفنية ريكاردا ماندريني، للقيام بمهام القيمتين الفنيتين للمعرض، واختيار صالات جديدة للمشاركة في فعالياته، إذ ستركز جايد على عرض أعمال صالات عرض وفنانين من تركيا، بينما ستستقطب ريكاردا صالات عرض تنفرد ببرامج متنوعة من مختلف دول العالم.

وقالت مديرة «فن أبوظبي» ديالا نسيبة: «يواصل المعرض منذ إطلاقه في عام 2007، دوره المحوري والريادي في الارتقاء بالمشهد الفني بدولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً، بجانب ترسيخ مكانتيهما وجهةً إقليميةً رائدة لمحبي وعشاق الفن من المنطقة والعالم».

وأضافت «نحصد ثمار سنوات من النجاح والعمل الدؤوب، عبر الإسهام في تعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، بالتزامن مع رعاية المواهب المحلية. ونثق بأن التعاون مع قيّمات فنيات مرموقات مثل رشيدة التريكي، وجايد يشيم تورانلي، وريكاردا ماندريني، سيدعم خطواتنا للمضي قدماً في تقديم أعمال فنية متنوعة تعرض رؤى مختلفة، ليظل (فن أبوظبي) وجهة جامعي الفنون والجمهور لاكتشاف فن وفنانين جدد».

ديالا نسيبة:

«نحصد ثمار سنوات من النجاح والعمل الدؤوب، عبر الإسهام في تعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، بالتزامن مع رعاية المواهب المحلية».

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