«زينب» بطلة تحدّي القراءة العربي على مستوى العراق

المصدر: بغداد - الإمارات اليوم

توّج تحدّي القراءة العربي؛ المسابقة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، الطالبة زينب حسّان عبّاس (الصف الخامس الابتدائي بمدرسة بهاء الوارث) بطلة لدورته السادسة على مستوى العراق في أول مشاركة له بالمسابقة، خلال احتفالية ختامية نُظّمت في بغداد.

وتُعد الدورة السادسة الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ انطلاقة التحدي، إذ شهدت مشاركة أكثر من 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة.

وقال وزير التربية العراقي، علي حميد مخلف، إن «القراءة هي الأساس لمجتمع المعرفة الذي يتطلع العراق إلى تأسيسه»، مشيراً إلى أن بُناة هذا المجتمع المنشود الذي يحقق التنمية الشاملة ويمكّن الإنسان هم النشء والأجيال الصاعدة الحريصة على اكتساب المعارف والعلوم، والمساهمة الفاعلة في إنتاجها.

من جهتها، اعتبرت مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، أن «وصول الدول المشاركة في التحدي إلى 44 يؤكد أن الأجيال الصاعدة في المنطقة العربية والعالم متعطشة لمطالعة المزيد من المحتوى المدروس والوافي المقدم باللغة العربية، وهذا ما يسعى التحدي إلى تأمينه».

وأضافت: «العراق كان دائماً محطة وصول للكتاب، ومكتباته وطرقاته كطريق المتنبي كانت دائماً نزهة القرّاء والشغوفين بالثقافة، وتُعد مشاركة العراق في التحدي إضافة نوعية».

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