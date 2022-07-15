نورة الكعبي من «ترينالي ميلان»: الثقافة حلقة وصل أصيلة بين الشعوب

المصدر: ميلان - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، أن المعرض الفني الدولي ترينالي ميلان يُعد من أبرز الأحداث الثقافية والفنية المعاصرة التي تحتفي بالتصميم والفنون المعاصرة، مشيرة إلى أن الحدث يمنح الفرصة لمشاهدة أعمال فنانين ومعماريين ومصممين وكتاب وموسيقيين في مكان واحد.

وأضافت الكعبي، خلال حضورها افتتاح «ترينالي ميلان»: «الثقافة تشكّل حلقة وصل جوهرية وأصيلة تربط الشعوب والحضارات الإنسانية وتعبّر عنها، و(ترينالي ميلان) ينضم لكوكبة الفعاليات العالمية التي تسهم في تعزيز هذه الروابط الإنسانية، خصوصاً أنه يضم أعمالاً من دول مختلفة، منها اليابان والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وإيطاليا وغيرها».

وينظم «ترينالي ميلان» بدورته الـ23 تحت شعار «المجهول المجهول: مقدمة إلى الألغاز»، بإشراف عالمة الفيزياء الفلكية والرئيس التنفيذي للتنوع في وكالة الفضاء الأوروبية أرسيلا فاودو، خلال الفترة من 15 الجاري وحتى 11 ديسمبر المقبل.

والتقت نورة الكعبي والوفد المرافق لها، ضمن زيارة رسمية لإيطاليا تستمر أربعة أيام، عدداً من الشخصيات الرسمية الموجودة في المعرض، إذ نظم حفل الافتتاح في مسرح الترينالي الرئيس، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، ووزيرة الأسرة وتكافؤ الفرص الإيطالية إيلينا بونيتتي، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية مايا غويكوفيتش، ونائب وزير الثقافة في التشيك أندري كرست، وعدد من المسؤولين. وعقب الافتتاح عقدت نورة الكعبي، لقاءً مع رئيس «ترينالي ميلان» ستيفانو بويري، لمناقشة سبل التعاون في الفن والثقافة.

وقالت نورة الكعبي: «جميل ما نشهده هذا العام في المعرض من دمج بين العلوم والفنون ومحاولة استكشاف الألغاز الكثيرة التي تضمها التركيبات والأعمال الفنية المعروضة»، شاكرة للقائمين على المعرض جهودهم التي انعكست في كل أروقة وزوايا المعرض الذي جمع أعمالاً متميزة من أنحاء العالم. وتابعت: «لقد ناقشنا فرص تعاون مختلفة مع القائمين على المعرض والفنانين المشاركين، ونتطلع إلى أن ترى النور على أرض دولة الإمارات في القريب العاجل».

ويقدّم المعرض أكثر من 100 عمل فنيّ ومشروع لفنانين وباحثين ومصممين عالميين، يستعرضون بأعمالهم سلسلة من الموضوعات منها الجاذبية والخرائط وفنون العمارة وغيرها، كما يوفّر مساحة حرّة للنقاش بما يعزّز من وجهات النظر، ويقرّب المفاهيم، ويسهّل من تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات الإبداعية.

«مارانغوني».. في دبي

زار وفد وزارة الثقافة والشباب معهد مارانغوني للموضة، الذي افتتح أخيراً فرعاً له في إمارة دبي بعد فروع في كل من ميلانو وفيرينزي وباريس ولندن، ليبدأ في تقديم دورات متخصصة في الموضة وتصميم الأزياء في الدولة، إذ يستعد لاستقبال أول دفعة من الطلاب في سبتمبر المقبل.

وزيرة الثقافة والشباب:

«ناقشنا فرص تعاون مع القائمين على المعرض والفنانين المشاركين، ونتطلع إلى أن ترى النور قريباً على أرض دولة الإمارات».

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عمل ومشروع لفنانين وباحثين ومصممين عالميين، يستعرضون سلسلة من الموضوعات منها الجاذبية والخرائط وفنون العمارة في المعرض.

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