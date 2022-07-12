«زيارة الحبيب».. معرض بمناسبة الحج في متحف المركبات بالقاهرة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

افتُتح بمتحف المركبات الملكية بالعاصمة المصرية القاهرة، معرض أثري مؤقت بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

وقال مدير عام المتحف، أحمد الصباغ، أمس، إن المعرض، الذي حمل عنوان «زيارة الحبيب»، يضم بين معروضاته «العربة الدوق» وهي عربة مفتوحة بكبوت متحرك أسود اللون، موضحاً أن العربة تحتوي على مقعدين أحدهما داخلي والآخر خلفي، ولا تحتوي على كرسي أمامي لسائق العربة وبدلاً منه صندوق خشبي لحفظ أدوات التنظيف الخاصة بالعربة.

ولفت الصباغ في بيان إلى أن هذه العربة استخدمت في احتفالية المحمل الخاصة بنقل كسوة الكعبة من مصر إلى الأراضي الحجازية، إذ كانت مصر تنال شرف صناعة الكسوة بداية من العصر العباسي وحتى سنة 1962.

ووفق البيان: «يضم المعرض كسوة الكعبة وهي مصنوعة من الحرير الخالص المصبوغ باللون الأسود والمحلى بأسلاك من الذهب والفضة وعليه نقش لآيات من القرآن الكريم بطريقه (الجاكارد) وهو نقش بارز لآيات قرآنية، وعلى الجانب الآخر منها منقوش عبارة أمر بتجديد هذه الستارة الشريفة ملك مصر فاروق الأول بن فؤاد الأول بن إسماعيل باشا الحاج بن إبراهيم باشا».

وأشار الصباغ إلى أن المعرض يصاحبه عرض لفيلم وثائقي يعرض مراحل نقل كسوة الكعبة من مصر إلى الأراضي الحجازية.

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