مهرجان المرموم.. الأفلام تضيء صحراء دبي مجدداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة التي تأتي ضمن النسخة الثانية من مهرجان المرموم.. فيلم في الصحراء 2022، المقرَّر تنظيمه في ديسمبر المقبل.

تهدف المسابقة إلى استقطاب الموهوبين في صناعة الأفلام القصيرة وإتاحة منصة مبتكرة أمامهم لصقل مهاراتهم وتنميتها والوصول إلى الاحترافية، وعرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي، ضمن جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تفعيل القطاع السينمائي في الإمارة، وتعزيز مكانة المرموم كوجهة ثقافية وسياحية.

وقال الشيخ مكتوم بن مروان آل مكتوم، مدير مشروع مهرجان المرموم: «انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، نعمل في (دبي للثقافة) وفق منهجية واضحة تهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية فيها عبر دعم المبدعين، وتوفير بيئة حاضنة لهم، بما يسهم في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وأعلن المهرجان أن المشاركة في المسابقة متاحة أمام جميع المهتمين من عمر 15 عاماً وما فوق من الإماراتيين والمقيمين ودول الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ يمكنهم إرسال مشاركاتهم من خلال الرابط المحدد للمسابقة قبل إغلاق باب المشاركة في 23 سبتمبر المقبل. وسيتم تقييم الأعمال المشاركة واختيار الأفلام الفائزة من قبل لجنة تحكيم المسابقة التي تضم خبراء بارزين في هذا المجال، ليتم الإعلان وتوزيع مكافآت ضمن فعاليات «مهرجان المرموم.. فيلم في الصحراء». وستحظى الأفلام الفائزة بفرصة عرضها خلال المهرجان.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 25 ألف درهم، في حين سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 15 ألف درهم.

وسيتنافس المشاركون من خلال تقديم أفلام قصيرة عالية الجودة لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، وأن يملك المشارك جميع الحقوق المتعلقة بالفيلم القصير، وألّا يكون قد عرض سابقاً، في واحدة من ثلاث فئات: الحركة الحية (لايف أكشن)، والرسوم المتحركة (أنيميشن)، والوثائقي؛ علماً أن المسابقة مفتوحة للأفلام التي تصور عن طريق جميع أنواع الوسائط والكاميرات، بما في ذلك كاميرات الأجهزة الذكية، مع وجوب مراعاة عدم الإخلال بالآداب العامة.

مكتوم بن مروان آل مكتوم: «نسعى إلى تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، والارتقاء بالصناعات الإبداعية فيها عبر دعم الموهوبين، وتوفير بيئة حاضنة لهم».

50

ألف درهم سيحصل عليها الفيلم صاحب المركز الأول، وستحظى الأعمال الفائزة بفرصة عرضها خلال المهرجان.

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