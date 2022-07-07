«أبوظبي للصيد والفروسية» يطلق مسابقات تراثية وفنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن بدء الترشّح للمُشاركة في مُسابقاته التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة التي تشمل 25 فرعاً وفئة، مُشيراً إلى أنّ التسجيل مُتاح حتى 31 أغسطس المقبل، إذ رصدت 43 جائزة لمُختلف المُسابقات.

وتُنظم الدورة الـ19 من المعرض خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى الثاني من أكتوبر المقبلين تحت شعار «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة».

وتشمل المُسابقات التي ستعلن شروط ومعايير المُشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، مُسابقة أفضل اختراع في مجال الصقارة والصيد، وأجمل الصقور المُكاثرة في الأسر، وأفضل منصّة عرض / جناح لكل قطاع من القطاعات الـ11 التي يتشكّل منها المعرض، ومُسابقة جَمال السلوقي كلب الصيد العربي، وأجمل الصور الفوتوغرافية التي تُعبّر عن ثيمة الدورة الجديدة.

كما أطلق المعرض في دورته المقبلة مُسابقة أجمل/ أفضل برقع للصقور، ومُسابقة أفضل مُجسّمات المشغولات التراثية الخاصة بقسم الحرف اليدوية بما يُسهم في إبراز جماليات التراث العريق لدولة الإمارات.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات ماجد علي المنصوري، أنّ المسابقات تهدف لتعزيز جهود الحفاظ على التراث والتقاليد الأصيلة وصون البيئة والصيد المُستدام، والعمل على استقطاب الأجيال الجديدة للمُشاركة في دعم هذه المساعي، وتشجيع المواهب الإبداعية لدى الشباب من مختلف الدول وبما يُمثّل انعكاساً لجهود أبوظبي ودولة الإمارات في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية، مشيراً إلى أنّ معرض أبوظبي للصيد بات منصّة تعريفية وتوثيقية للتراث الإنساني، كما يُسهم في إبراز جوانب مهمة للهوية الإماراتية الأصيلة.

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