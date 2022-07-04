محمد علي اليماحي بطلاً لتحدي القراءة العربي في الإمارات

المصدر: موقع الامارات اليوم

نال الطالب محمد علي اليماحي لقب البطولة في تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات في احتفالية جسدت الطابع الاستثنائي للدورة السادسة من التحدي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محليا عام 2015، ليتحول خلال سنوات قليلة إلى أكبر مشروع عربي من نوعه لتشجيع الأجيال الجديدة على اكتساب المعارف والتعلق بلغتهم الأم والمساهمة في رؤية سموه لاستئناف الحضارة العربية والإسلامية.

وخلال الفعالية التي أقيمت في كليات التقنية العليا بنين في دبي بحضور سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومشاركة مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنظمة لتحدي القراءة العربي، سارة النعيمي، تم تتويج الطالب محمد علي اليماحي بالصف 12متقدم في مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي بالفجيرة بلقب البطولة عن دولة الإمارات في التحدي الذي شارك فيه 354,846 طالبا من 689 مدرسة تحت إشراف 1378 مشرفا، ومثلت الفعالية مناسبة للاحتفاء بالدورة السادسة من التحدي التي تعتبر الأكبر في تاريخ المسابقة مع اشتراك 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة حول العالم.

و قالت سارة بنت يوسف الأميري «وضعت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التعليم في مقدمة الأولويات على مدار الخمسين عاماً الماضية من عمر الاتحاد، كما خصصت له مكانة محورية في رؤيتها على مدى العقود المقبلة، وتؤكد توجيهات القيادة على ضرورة مواكبة التعليم لاحتياجات المستقبل التكنولوجية والمعرفية مع تعزيز الارتباط بالتراث والقيم الحضارية والثقافية لشعب الإمارات لترسيخ النموذج التنموي للدولة ومكانتها العالمية.»



وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى الإمارات عشرة أوائل، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي على مستوى الإمارات لدورة هذا العام.

وإلى جانب الفائز الأول، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الإمارات كلاً من محمد عيسى الحمادي من الصف 11 متقدم من مدرسة الأضواء الخاصة في العين، وأحمد محمد الحمادي من الصف 12 في مدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بعجمان، وعائشة عبدالله السوقي من الصف 10 بمدرسة فاطمة الزهراء في الشارقة، ومحمد إبراهيم المنصوري بالصف 12 في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية برأس الخيمة، وعائشة عبدالله الزحمي في الصف 10 بمدرسة مربح الثانوية في الفجيرة، وروضة سعيد الكعبي من الصف 4 في مدرسة الشاهين بالعين، وفاطمة عامر صالح من الصف 11 في مدرسة مارية القبطية في دبي، ومحمد حسن الكفوري من الصف 9 في مدرسة الأمير للتعليم الثانوي في أم القيوين، وعبدالله محمد رمضان في الصف 11 بمدرسة بدع المطاوعة التابعة لإدارة الظفرة التعليمية.

أما على صعيد المدارس المتميزة، فقد حلت في المركز الأول مدرسة النوف حلقة ثانية بنات من منطقة الشارقة التعليمية، أما جائزة المشرف المتميز، فحصلت على مركزها الأول الأستاذة منى شاهين الحمادي من منطقة خورفكان التعليمة.

و قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «يبني تحدي القراءة العربي أجيالاً إماراتية تحقق مستهدفات استراتيجية العام 2071، فالقراءة طريق تحصيل العلم والمعرفة، ولذلك هي الاستثمار الأفضل في شباب المستقبل، لتزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية لمواجهة التغيرات المتسارعة في عالم مفعم بالتحديات، والجيل الحالي والأجيال القادمة هي التي ستحمل راية الإمارات كي تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071».

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