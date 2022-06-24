غلا حمود العنزي بطلة تحدي القراءة العربي في الكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج تحدّي القراءة العربي في دورته السادسة الطالبة، غلا حمود العنزي، بطلة على مستوى دولة الكويت، من بين 161 ألفاً و564 طالباً وطالبة من 964 مدرسة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية.

وتم إعلان فوز غلا حمود العنزي من الصف 12 بمدرسة ثانوية جمانة بنت أبي طالب، بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الكويت، وذلك خلال فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بدولة الكويت، التي أقيمت برعاية وحضورالدكتور علي المضف، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت، ومشاركة الدكتور وليد آل علي، مستشار مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنظمة لتحدي القراءة العربي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على المبادرة.

وكانت التصفيات النهائية على مستوى دولة الكويت قد أسفرت عن تأهل 10 متسابقين أوائل، واختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي على المستوى الوطني لدورة هذا العام.

وحصل على لقب المشرف المتميز المدرس مطلق المطيري، من منطقة العاصمة التعليمية، بعد تميزه من بين 1200 مشرف ومشرفة شاركوا في تمكين الطلاب المشاركين في التحدي على مستوى الكويت. أما لقب المدرسة المتميزة على مستوى الكويت في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي فكان من نصيب مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية.

وإلى جانب الفائزة الأولى على مستوى الكويت، ضمّت قائمة الـ10 الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الدولة كلاً من: سلمى محمد الألفي من الصف 12 بمدرسة ثانوية النوار بنت مالك، وعبد العزيز فيصل البعيجان من الصف 12 بمدرسة روض الصالحين، وجنة طه محمد درويش من الصف 12 بمدرسة النجاة الأهلية، وجنان جابر الشريف من الصف التاسع بمدرسة حفصة المتوسطة للبنات، ومعاذ أيمن أبواليزيد من الصف 12 بمدرسة معهد جنوب الصباحية، وإبراهيم فهد المبرد من الصف التاسع بمدرسة النور المشتركة، ويوسف ثامر المحطب من الصف الخامس بمدرسة الأوائل - ثنائية اللغة، ويوسف ضياء الدين رشدي من الصف 12 بمدرسة النجاة الأهلية، ودعاء عادل محمد من الصف 10 بمدرسة النور المشتركة.

تحدي القراءة العربي

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2015، إلى تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي لدى الطلاب، وغرس حب القراءة في نفوسهم منذ الطفولة، باعتبار المعرفة بين أهم أسس التقدم والتفوق.

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