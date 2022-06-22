450 عنواناً بـ «خزانة الكتب» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية فعالية «خزانة الكتب» في «ديرفيلدز مول» بأبوظبي، خلال الفترة من 15 الجاري وحتى الثالث من يوليو المقبل. ويأتي تنظيم الفعالية في إطار استمرارية وجود خزانة الكتب في المراكز التجارية على مدار العام، وتفعيل حضورها على مستوى الإمارة.

وتهدف الفعالية إلى توسيع انتشار إصدارات المركز للوصول إلى أكبر قدر من القرّاء، وإتاحتها للبيع لزوّار «ديرفيلدز مول»، وتعزيز التواصل الفاعل مع الجمهور، فضلاً عن تكريس وجود «خزانة الكتب» شكل متواصل على مدار العام، حيث توفر الفعالية أكثر من 450 عنواناً وبإجمالي أكثر من 2250 كتاباً بأسعار تحفيزية لجميع فئات القراء.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، سعيد حمدان الطنيجي، إن «مبادرة خزانة الكتب أثبتت نجاحها الكبير عند إطلاقها لأول مرة في سبتمبر الماضي، وعزّزت من ارتباط أفراد المجتمع بثقافة القراءة، كما حفزتهم على جعلها عادة يومية، ووفرت لهم مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات بأسلوب جديد ومبتكر تصل إليهم أينما كانوا، وهو ما يسعى إليه مركز أبوظبي للغة العربية ضمن أهدافه الاستراتيجية لنشر المعرفة والتواصل المباشر والنوعي مع الجمهور، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والمشروعات ذات الأثر الحقيقي في الحراك الثقافي لمجتمع إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام».

ووجّه مركز أبوظبي للغة العربية الدعوة إلى جميع أفراد الجمهور للمشاركة في فعالية «خزانة الكتب» والاستفادة من المجموعة الواسعة والمتنوّعة من الكتب التي تقدمها، حيث تستقبل الفعالية زوّار «ديرفيلدز مول» يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

سعيد الطنيجي:

«المبادرة تعزّز ارتباط أفراد المجتمع بثقافة القراءة، وتحفزهم على جعلها عادة يومية، بأسلوب مبتكر يصل إليهم أينما كانوا».

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