محمد جميل.. بطل تحدي القراءة العربي على مستوى البحرين

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

توّج تحدي القراءة العربي الطالب محمد جميل علي محمد، بالصف الـ11 في مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، بطلاً لدورته السادسة على مستوى مملكة البحرين، من بين أكثر من 142 ألف طالب وطالبة من 230 مدرسة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية.

وتم تتويج بطل تحدي القراءة العربي والمدرسة المتميزة والمشرف المتميز على مستوى البحرين، خلال احتفالية نظمت في المنامة، بحضور المدير العام لشؤون المدارس في البحرين، الدكتور محمد مبارك بن أحمد، ومديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي.

وفازت مدرسة العهد الزاهر الثانوية - بنات بلقب المدرسة المتميزة. وذهب لقب المشرف المتميز إلى صالح البلوشي.

وأكد محمد مبارك بن أحمد أن مبادرة تحدي القراءة، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أسهمت طوال السنوات الماضية في رفد ثقافة القراءة والاطلاع وحب اللغة العربية، بفضل ما شهدته من زخم محلي وإقليمي على مستوى الوطن العربي.

بينما قالت سارة النعيمي: «إن التحدي أصبح تجربة مرجعية في كيفية تنظيم فعاليات قرائية جاذبة قادرة على استقطاب أكثر من 22 مليون مشارك من أنحاء العالم، بفضل اعتماده خيارات متنوّعة لتحفيز الطلبة».

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