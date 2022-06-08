"المشهد" منصة إعلامية جديدة في دبي .."فيديو"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الإعلامي اللبناني طوني خليفة عبر فيديو مقتضب عن اسم مشروعه الإعلامي الجديد، الذي سيبصر النور قبل نهاية هذا العام، من إمارة دبي، وأطلق عليه اسم المشهد، وقال طوني خليفه "أن اختيار اسم "المشهد" ينطلق من أن لكل حدث وقصة ورأي المشهد الخاص بها، وستكون منصة المشهد منبراً إعلامياً شبابياً يستطيع الشباب العربي من خلاله إيصال أصواتهم وطرح أفكارهم وآرائهم، مؤكداً أن هذا المشروع الإعلامي الجديد يضم برامج سياسية واجتماعية حوارية ونقدية ساخرة من الواقع العربي، وستحتل مواقع التواصل الاجتماعي مكانة بارزة في برامج القناة".



وأعلن خليفة أنه ابتداء من لحظة الإفصاح عن اسم المشروع سيتمكن من يرغب بمتابعة تحضيرات الانطلاقة بشكل يومي والتعرف على هوية نجوم القناة الذين تم استقطابهم من قنوات إعلامية معروفة، من خلال صفحات المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" و"تويتر"، و"سناب شات"، و"تيك توك"، و"يوتيوب" إضافة الى الموقع الرسمي للقناة.

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