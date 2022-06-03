الشارقة تحتفي بحماة الإرث الثقافي العربي في بيت الحكمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2022-2021)، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في بيت الحكمة.

وتقدم المدير الإقليمي لمنظمة إيكروم في الشارقة، الدكتور زكي أصلان، خلال كلمته ببدء الحفل في بيت الحكمة، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المتواصل للمركز الإقليمي ولكل المبادرات والبرامج الثقافية.

وقال «عندما أطلقنا هذه الجائزة قبل خمسة أعوام، هدفنا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة ضمن معايير وأسس دولية، من خلال التعريف بالمبادرات الجيدة التي يتم تنفيذها على الصعيد العربي، والتي تسهم في تحفيز القيام بحماية التراث الثقافي المادي وإحيائه بشكل يرتقي إلى اتباع المنهجيات الدولية ضمن السياق المجتمعي والتنمية المستدامة، إذ نصبو بذلك إلى تسليط الضوء على هذه المبادرات وتكريمها بما يتناسب مع تميزها في المنطقة والعالم».

وقدم المدير الإقليمي لمنظمة إيكروم في الشارقة الشكر إلى لجان التحكيم التي أسهمت في نجاح الجائزة بتحكيمهم بكل حيادية للمشروعات المترشحة.

من جهته، قال رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة إيكروم، جون روبنس: «بينما نتطلع إلى الإعلان عن الفائزين في المسابقتين، أود أن أعبر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن شكر وامتنان منظمة إيكروم لرعايته لهذا الحدث، وجميع أنشطتنا الأخرى في المنطقة».

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عدداً من الأفلام المرئية حول جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، وجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وحول الأعمال الفائزة.

كما تخلل الحفل كلمات لعدد من ممثلي المنظمات الثقافية والفائزين والمشرفين على المشاركات، ثمنوا خلالها دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي واهتمامه بالأنشطة والمبادرات الثقافية التي تحافظ على الإرث الثقافي العربي في كل أقطار الوطن العربي.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بعد ذلك بتكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين.

وفاز بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية كل من مشروع حماية تراث بيروت الثقافي - لبنان، ومشروع إعادة تأهيل المنازل والمباني المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس - فلسطين.

وتميز مشروع حماية تراث بيروت الثقافي بنجاحه في حشد المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، للمشاركة في إنقاذ النسيج الحضري من خلال العديد من المساحات الثقافية مثل صالات عرض الفنون، والمتاحف والمكتبات التاريخية، والمباني السكنية والتجارب والذكريات الخاصة التي تحملها هذه الفضاءات.

أما مشروع إعادة تأهيل المنازل والمباني المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس - فلسطين، فكان له التأثير الإيجابي على الأسر التي تعيش في هذه المنطقة الواقعة تحت التهديد المستمر من قوات الاحتلال. ويظهر المشروع قوة التراث وإسهامه في منح الأمل، والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يزرعه في مواجهة الصدمات التي عانت منها أجيال متعددة، ومشاركته في الحفاظ على البنى الأسرية وربط الناس بممتلكاتهم وأراضيهم.

وفي فئة التميز الخاص، فازت أربعة مشروعات وهي: مشروع قصر هشام في أريحا، ومشروع معبد بعل شامين في تدمر، ومشروع قرية القرارة في غزة، ومشروع التوثيق الرقمي للوثائق التاريخية في القدس.

أما الدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، ففازت بها الطالبة سارة حسن الحوسني، من مدرسة الأمل للصم بدولة الإمارات، والطالبة اليسار المصري، من مدرسة كلية عمر بن الخطاب بجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في لبنان، بالمركز الأول بالشراكة عن فئة الرسم.

كما فاز بالمركز الأول عن فئة التصوير الفوتوغرافي الطالبة غلا عبدالرحيم محمود الرحيل، من مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية المختلطة في الأردن، بينما فاز بالمركز الأول عن فئة الرقص الفولكلوري، مدرسة التقدم للتعليم الأساسي في ليبيا عن رقصة شارعنا القديم، وفازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة بالأردن بالمركز الأول عن فئة الفيلم التوعوي عن فيلم قصة فرح من قلب البادية.

وحضر حفل التكريم كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي المنظمات الثقافية.

مشروعان

• شمل التكريم المشروعين الفائزين بالدورة الماضية من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية التي أقيمت قبل عامين، وهما مشروع «إعادة تأهيل سوق السّقطيّة» في حلب بسورية، الفائز بالجائزة الكبرى عن فئة «المباني والمواقع الأثرية، ومشروع الرقمنة والإسعافات الأوّلية للتّراث الوثائقي لمجموعة المخطوطات في مكتبة المسجد العمري في غزّة بفلسطين، الفائز بالجائزة الكبرى عن فئة المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية.

زكي أصلان:

• «جائزة إيكروم – الشارقة تسهم في تحفيز القيام بحماية التراث الثقافي المادي وإحيائه بشكل يرتقي إلى اتباع المنهجيات الدولية ضمن السياق المجتمعي والتنمية المستدامة».

فاز بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية كل من مشروع حماية تراث بيروت الثقافي بلبنان، ومشروع إعادة تأهيل المنازل والمباني المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس بفلسطين.

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