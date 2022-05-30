ألق «إكسبو دبي» يثري رفوف المكتبة الإماراتية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق، أول من أمس، كتاب «إكسبو دبي.. تضامن على الأرض عناق في السماء»، للكاتب الإماراتي علي أبوالريش، خلال جلسة نقاشية في جناح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، المشارك في الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، التي شهدت إطلاق الكتاب: «تعجّ أجندة العالم بالفعاليات الضخمة، ولكن يبقى لـ(إكسبو) وهج وألق مختلفان، وجاء احتفال دولة الإمارات بمرور 50 عاماً على اتحادها، أكثر بهجة، لاتساقه وتناغمه مع موعد تنظيم (إكسبو 2020 دبي) الذي يعد منصة عالمية للتعريف بمختلف ثقافات وعادات الشعوب، وتقاطع الحضارات وتاريخ هذا الكوكب منذ بدء الخليقة، ومعرضاً للمستقبل، ولكل ابتكار جديد يسهم في رفاه وأمن البشرية جمعاء».

وأضافت الكعبي في تقديمها للكتاب: «ضخامة الحدث تحتّم علينا تخليده في كتاب ترجع إليه الأجيال في المستقبل، فخورةً بمنجزات من سبقوها، وبالأساس المتين الذي ورثته عنهم، وهذا ما سطره الكاتب الإماراتي المبدع علي أبوالريش في كتابه».

ويوثق الكتاب الزيارات التي قام بها علي أبوالريش لمختلف أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو دبي»، ويوثق رحلته بصورة مكتوبة، ليطلع من خلالها القارئ على ثقافات ومعارف وأفكار وعادات وتقاليد مختلفة وفريدة، وبأسلوب إبداعي مميز.

من ناحيته، قال رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سلطان العميمي، خلال الجلسة، إن «الكتاب يشكل إضافة نوعية للمكتبة الإماراتية، ويعد شهادة تاريخية أدبية مهمة على حدث استضافة دبي لـ(إكسبو 2020) من خلال أسلوب الكاتب الذي جمع فيه بين أكثر من جنس أدبي، مثل أدب الرحلة واليوميات والسيرة، بلغة شعرية وأدبية راقية».

وأصدر الكتاب بدعم من وزارة الثقافة والشباب، والمطبعة المتحدة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضمن مشروع يهدف إلى إثراء المكتبة الإماراتية والمحتوى المكتوب في الدولة، ودعم وتشجيع المبدعين والمثقفين، وتحفيزهم على تكثيف الإنتاج الفكري.

سلطان العميمي:

• «الكتاب شهادة تاريخية أدبية مهمة على الحدث بأسلوب إبداعي».

• الإصدار يوثق زيارات علي أبوالريش لمختلف أجنحة الدول التي شاركت في المعرض العالمي.

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