«إرثي» يبرز جماليات الحِرف الإماراتية في ميلان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يقدم مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لـ«نماء» للارتقاء بالمرأة في الشارقة، تجربة مميزة لمجتمع التصميم العالمي، يسلط من خلالها الضوء على أصالة وجماليات الحرف التراثية الإماراتية، خلال فعاليات الدورة المقبلة من أسبوع ميلان للتصميم، الذي ينظم خلال الفترة من السابع إلى 12 يونيو المقبل بمدينة ميلان الإيطالية، ويهدف إلى تكريم التصاميم والحرف التراثيّة.

وسيعرض «إرثي» المستوى العالمي للتنوع والابتكار والخبرة الحرفية العالية التي تميز تصاميم حرفياته في وجهتين منفصلتين، خلال الحدث الذي يتخصص بالأزياء والتصاميم العصرية، إذ يستضيف كل من دار كامبي للمزادات، وقصر ليتا في ميلان مجموعة مختارة من مجموعات «إرثي» الخمس، التي تتضمن معروضات وأعمالاً تجمع الحرف التراثية الإماراتية والإقليمية والتصاميم المعاصرة والتقنيات الحديثة، إلى جانب اعتزام المجلس إطلاق مجموعات جديدة خلال دورة هذا العام من الحدث.

من جانبها، قالت مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة ريم بن كرم: «سنعرض ثمار الشراكات العالمية التي عقدها مجلس (إرثي) والتي حشدت مهارات الحرفيات، وهذا ما سيعزز جهودنا المتواصلة لحماية التراث الثقافي غير الملموس في المنطقة، تماشياً مع رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة (نماء) للارتقاء بالمرأة، إذ أثمرت جهود المجلس الرامية لحماية الحرف التراثية والمنتجات الحرفية، تعزيز جاذبية التراث الحرفي الأصيل للمنطقة على المستوى العالمي».

وأضافت: «يعد أسبوع ميلان للتصميم منصة مثالية لعرض جهود (إرثي) الرائدة في الجمع بين الحرف التراثية والتصاميم العصرية، من خلال استخدام مجموعة متنوعة من المواد والعمليات والتقنيات لعرض وتقديم الحرف التراثية لمنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، بحلة جديدة».

ويشمل برنامج مشاركة «إرثي» في «أسبوع ميلان للتصميم» جلسة نقاشية مع «آتيلييه لوما»، دار بحوث وتصميم الأزياء الفرنسية، في المتحف الأثري المدني بمدينة ميلان في الثامن من يونيو المقبل، بالإضافة إلى يوم مفتوح للتعارف والتواصل في 10 من الشهر نفسه، في صالة عرض «بُلغاري» بمدينة ميلان، بهدف استعراض جهود التعاون المشترك بين مجلس «إرثي» وعلامة «بولغاري» الإيطالية للمجوهرات، لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية، إذ سترسخ المشاركة في هذا الحدث التبادل الثقافي بين الشارقة ودولة الإمارات من جهة، وميلان وإيطاليا من جهة أخرى، من خلال تجربة فريدة تجمع تصاميم حرفة التلي الإماراتية، وقطع المجوهرات التراثية التي تصممها علامة «بولغاري».

أصالة بلمسات عصرية

• تتضمن المجموعات التي يعرضها «إرثي» في أسبوع ميلان للتصميم، عدداً من القطع الفريدة، المصنوعة يدوياً باستخدام مواد وتقنيات من الحرف الإماراتية والعالمية، منها: حرفة السفافة (جدل سعف النخيل)، وحرفة التلي (جدائل منسوجة يدوياً)، بالإضافة إلى مجموعة من الحرف اليدوية، منها تطعيم الخشب، ونفخ الزجاج، ونسج السجاد لصناعة أدوات منزلية بلمسة عصرية.

7

• يونيو المقبل، ينطلق الحدث العالمي للتصميم في ميلان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news