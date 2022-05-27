علي الأحمد ينقل «التجربة الألمانية» إلى القراء

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف جناح ألمانيا ــ ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 ــ جلسة نقاشية حول كتاب «التجربة الألمانية» لسفير الدولة السابق لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية علي الأحمد، الذي ترجم إلى اللغتين الألمانية والإنجليزية.

وقال المؤلف خلال الجلسة التي أدارتها نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي كلاوديا كايزر، وشارك فيها سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة ارنست بيتر: «سنحت لي الفرصة للعيش في ألمانيا سنوات، زرت خلالها مدناً كثيرة في أرجاء مختلفة»، مشيراً إلى أن الكتاب هو محاولة لنقل هذه التجربة إلى القارئ.

وأضاف أن العمل يلقي الضوء على بعض إسهامات الشعب الألماني في بناء الحضارة الإنسانية، وكذلك تميز ألمانيا، وكيف نجحت في استعادة ثقة العالم بها، بعد هزيمتها في حربين عالميتين، لتصبح اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم. وقال إن «أبوظبي للكتاب» يمثل منصة مثالية لتسليط الضوء على الثقافة الألمانية الغنية وإيصالها إلى القارئ العربي.

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