عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزير خارجية ألمانيا التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول، مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

واستعرض سموه ويوهان فاديفول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.