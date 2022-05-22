معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي – وام

تنطلق صباح غد فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتستمر حتى 29 مايو الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نوعية من 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، يترافق حضورهم مع أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية، وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وتحل جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف شرف للحدث هذا العام، لتقدّم لجمهور الثقافة العربية والإماراتية برنامجاً متكاملاً ضمن جناح خاص، يشارك فيه نخبة من أبرز الأدباء والمثقفين والمفكرين الألمان.

وسيشهد الجمهور على امتداد أيام المعرض فعاليات متنوعة في جدول أعمال المعرض الذي يضم أركانا متعددة تضم المنصة الرئيسة ومنصة الشباب، إضافة إلى ردهة الأعمال وركن أنماط الحياة فضلاً عن ركن الفن، الذين يقدمون مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء أبرزهم الشاعر والناقد أدونيس، وغويدو إمبينز، الحائز على جائزة نوبل للعام 2021 في العلوم الاقتصادية، والبروفيسور روجر آلان، أحد أهم الباحثين الغربيين في الأدب العربي المعاصر، والبروفسور محسن الموسوي، أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولومبيا وغيرهم.

كما ينظّم المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة متخصصة للطفل يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب البرنامج الثقافي الخاص بضيف الشرف، إذ ستحتفي المانيا ضمن جناحها الخاص بإبداعات نخبة من المفكرين والمبدعين بمشاركة نحو 80 ناشراً ومثقفاً ومبدعاً يقدّمون أكثر من 14 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة، يرافقها عروض نخبة مختارة من الأفلام الألمانية المستوحاة من كتب، كما سيتعرّف الجمهور المحلّي والعربي على إبداعات الشاعر والكاتب المسرحي والروائي يوهان غوته، إلى جانب سرد بصري ومعرفي وإبداعي لتاريخ طويل من الإبداع الفكري واللغوي والأدبي الألماني.

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