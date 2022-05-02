25 مبدعاً من الشرق والغرب في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشهد فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، تحت شعار «كون كونك»، حضوراً عالمياً متنوعاً، إذ يشارك 25 كاتباً وروائياً ومخرجاً أجنبياً، ليستعرضوا أمام الزوار من الأطفال واليافعين وعائلاتهم خبراتهم ومعارفهم عبر العديد من الفعاليات والجلسات الثقافية وورش العمل.

وسيكون الزوار على موعد مع سبعة من المبدعين البارزين من الولايات المتحدة، في مقدمتهم مخرج الأفلام والرسام الشهير كايل بالدا، وفاشتي هاريسون مؤلفة كتب الأطفال والرسامة التي جاءت كتبها ورسومها في المركز الأول ضمن قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً، وكلير ليغراند المؤلفة المختصة في مجال الخيال الموجه للأطفال والبالغين، ومؤلف كتب الأطفال كوبي يامادا، الذي تصنف كتبه في قائمة الأعلى مبيعاً وفق «نيويورك تايمز».

وتشارك في المهرجان شاندا مكلوسكي، كاتبة ورسامة لكتب الأطفال، وأليسيا ديان ويليامز مؤلفة العديد من كتب الأطفال والحاصلة على جوائز عدة، ونانيت هيفرنان المؤلفة والمستشارة في مجال الاستدامة وصاحبة الكتاب المصور «ساعة الأرض».

ويستضيف المهرجان أيضا كين سبيلمان، أحد أكثر المؤلفين والنقاد الأشهر على مستوى أستراليا، إذ يملك في رصيده أكثر من 90 كتاباً، والكاتبة في مجال كتب الأطفال الواقعية ميريا تريوس (إسبانيا).

وتسجل المملكة المتحدة حضوراً قوياً بمشاركة عدد من أبرز المؤلفين والمخرجين المتخصصين، وهم سيباستيان دي سوزا ممثل ومؤلف عدد من الإصدارات التي حققت مبيعات عالية، وكيرتس جوبلينج وهو مؤلف ورسام، وفاشتي هاريسون التي حصدت مؤلفاتها ورسومها المركز الأول ضمن قائمة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً، والتي تمتلك خبرة في مجال صناعة الأفلام، وإيلا بيرثود مؤلفة وخبيرة العلاج بالقراءة، وبرهانة إسلام، وراضية حفيظة، وياسمين رحمن، وهيلين دوكيرتي، وإيفجينيا جولوبيفا، وشارنا جاكسون.

وتسجل الهند حضوراً لافتاً لعدد من الأدباء والكتاب، منهم فيبها باترا المؤلفة والروائية والمتحدثة الملهمة للأطفال، التي نشرت 19 كتاباً، وبورفا غروفر كاتبة الأطفال، وأنيتا فاتشاراجاني مؤلفة كتب الأطفال واليافعين، وبريا كوريان المؤلفة ورسامة الكتب المصورة للأطفال، التي فازت بجائزة «بيغ ليتيل بوك» تقديراً لإسهاماتها الجليلة بمجال أدب الأطفال في الهند. ويشارك في فعاليات المهرجان الكاتب والأديب الباكستاني محمد أحمد شاه، الناشط بمجال تعليم الأطفال، والحائز جائزة جمهورية باكستان الرفيعة «سيتارا إي إمتياز».

القارة السمراء

على صعيد القارة الإفريقية، يشارك في مهرجان الشارقة للقرائي للطفل كريستوفر أوكيموا، الشاعر ومؤلف كتب الأطفال، ومن مؤلفاته رواية «سابينا فتاة المطر» التي اختيرت في 2021 لوضعها على قائمة الأمم المتحدة للكتب ذات العلاقة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل بالقضاء التام على الجوع.

وتسجل جنوب إفريقيا مشاركتها عبر المؤلفة والمنسقة بمجال الكتابة الإبداعية لوراتو ماري تروك، مؤلفة كتاب: Rosina Sedibane Modiba: A Dream Denied الذي يحكي قصة العداءة روزينا سيديبان موديبا، والذي اختير ضمن قائمة «نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة» فرع إفريقيا 2021 المقام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتحديداً في ما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين.

• 11 الجاري تنطلق فعاليات المهرجان الذي يستمر 12 يوماً.

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