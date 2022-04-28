بدور القاسمي: عالم الأدب يفتح بوابة للسلام

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلق «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، ومؤسسة «فروتسواف للأدب»، الجهة المنظمة لمشروع لقب «فروتسواف مدينة الأدب»، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، صندوق مساندة أدباء أوكرانيا، لتقديم الدعم المالي للكُتّاب والمترجمين والعاملين في قطاع النشر الذين فقدوا أعمالهم في أوكرانيا.

وجاء إطلاق الصندوق استجابة للأوضاع في أوكرانيا، إذ وجهت مؤسسة «فروتسواف للأدب» دعوة إلى مدن الأدب والعواصم العالمية للكتاب، وتلقت استجابة ودعماً فورياً من «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»، تم بموجبه تأسيس الصندوق.

وأعربت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين رئيسة اللجنة الاستشارية لمكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، عن سعادتها بتأسيس الصندوق المخصص لدعم الكُتّاب الأوكرانيين المتضرّرين من الوضع في أوكرانيا، مؤكدةً على ضرورة الكلمة المكتوبة في تجاوز تحديات الأوضاع الصعبة والظروف القاسية، والحاجة إلى الكتاب لمد جسور التواصل والحوار، وتقليص الفوارق وتحقيق الأمن.

وشددت على إيمانها الراسخ بأن عالم الأدب يفتح بوابة للسلام، مشيرةً إلى أن الواجب الإنساني يدعو العالم إلى توحيد الجهود لدعم هذه المبادرة النبيلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news