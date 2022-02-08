جامعة أبوظبي تستضيف نموذجاً لمسكن على سطح القمر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف جامعة أبوظبي، نموذج «يوروهاب» أو «الواحة» المبتكر، الذي يُعد مسكناً لرواد الفضاء على سطح القمر، وهو من تطوير «سبارتان سبيس»، الشركة الفرنسية الناشئة، في حرمها الجامعي الرئيس في أبوظبي بالفترة من 8 حتى 11 فبراير الجاري. ويُعد «يوروهاب»، مستعمرة قمرية قابلة للنفخ تم تصميمها للمهام على سطح القمر أو كوكب المريخ، وجاء تطويره عبر تعاون مشترك بين المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء وعدد من الشركاء. وتُعد «سبارتان سبيس» جزءاً من مبادرة مشروعات الفضاء التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقبل وصوله إلى جامعة أبوظبي، تم عرض «يوروهاب» في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي»، كما تم عرض النموذج في دبي في عام 2021 ضمن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويقدم النموذج مسكناً إضافياً لرواد الفضاء يمثل خطوة أولى نحو مستوطنة قمرية دائمة في القطب الجنوبي للقمر. تم تصميم هذا النموذج لطاقم مكون من اثنين إلى أربعة رواد فضاء بمهمة تراوح مدتها من سبعة إلى 10 أيام أرضية. وإلى جانب كونه مسكناً ثانوياً للبعثات القمرية المأهولة، يمكن اعتباره أيضاً ملاذاً آمناً في حالات الطوارئ.

ويعمل «يوروهاب» كمنصة جديدة لتجربة الجيل الجديد من تقنيات الاستكشاف البشري في المستقبل، كما سيتم استخدامه كمنشأة تناظرية لمحاكاة بعثات الفضاء على الأرض.

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