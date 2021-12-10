سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على تنوع الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة، بما يلبي مختلف اهتمامات واحتياجات فئات وشرائح المجتمع، وبما يدعم المسيرة التنموية التي تبنتها وعملت عليها إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، عصر اليوم الجمعة، الدورة الأولى من «مهرجان فعاليات الشارقة»، الذي تنظمه مبادرة «فعاليات الشارقة» التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز، تحت شعار «تشرق بفعالياتها».

وأشار سموه إلى أن الإقبال المتزايد على مختلف الفعاليات في الإمارة يعكس نجاحها، وتنوع مجالاتها الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية وغيرها وذلك بتعاون بنّاء بين القطاعين العام والخاص، يدعم ما تصبو إليه الإمارة من اهتمام متكامل بكافة افراد الأسرة والمجتمع.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، خلال الحفل، بإطلاق أجندة الفعاليات التي تنظمها دوائر وهيئات إمارة الشارقة في العام 2022م، في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والعلمية والتراثية والرياضية والفنية والترفيهية وتستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع.

وقالت علياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «منذ إطلاق (موقع فعاليات الشارقة) كانت الرؤية واضحة في إبراز ما تزخر به الإمارة من فعاليات وأحداث بتعاون ومشاركة قطاعيها العام والخاص، وفق منصة واحدة متكاملة تعطيها حقها من الاهتمام، وتنعكس على الحضور الإعلامي والسياحي الأمثل لها»

وأضافت «تأتي هذه المبادرة، إحدى ثمار موقع فعاليات الشارقة، ويشارك في دورته الأولى أكثر من 25 دائرة ومؤسسة حكومية وخاصة تعمل جميعها بروح الفريق الواحد لتحتفي بإنجازات الإمارة في أجواء احتفالية مميزة، ونحن نخطو نحو عامٍ جديد حافلٍ بالأهداف والرؤى».

وتابع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والحضور، العرض الغنائي «الشارقة تشرق»، كما تخلل الحفل فقرات متنوعة تضمنت الألعاب النارية وعروض فنية وترفيهية.

وكان سموه قد تجول قبيل حفل الافتتاح في أقسام المهرجان المتنوعة، وتعرّف سموه من القائمين على الأجنحة على ما تقدمه من فعاليات وأنشطة للأطفال والكبار. وتوقف سموه عند جناح معهد الشارقة للتراث ودائرة الخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

كما تعرف سموه خلال الجولة على مشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وأنشطة هيئة الانماء التجاري والسياحي المتنوعة، إلى جانب هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعدد من الأجنحة للمؤسسات المختلفة.



ويشارك في فعاليات المهرجان، الذي يستمر ليومي الجمعة والسبت، أكثر من 25 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة في الإمارة، تقدم سلسلة من الفعاليات المتنوعة والأنشطة التي تبرز ما تقدمه الشارقة للمجتمع من برامج ترفيهية وتثقيفية، على مدار العام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news