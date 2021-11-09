2.8 مليون درهم لنسخة بـ «توقيع ماركس» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: أمين الجمال ■ الشارقة

تعرض إحدى دور النشر الأجنبية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نسخة من كتاب رأس المال «Le Capital» للفيلسوف العالمي والناقد للاقتصاد السياسي، كارل ماركس، موقعة بخط المؤلف، بمبلغ (مليونين و846 ألفاً و250 درهماً).

فيما تعرض دار النشر نسخاً أخرى من الكتاب نفسه، الذي ألّفه ماركس عام 1872، من دون توقيعه، بقيمة (569 ألفاً و250 درهماً)، ويمثل الكتاب عماد الاقتصاد السياسي الماركسي، ويتألف من ثلاثة مجلدات، تُعرف مجتمعة باسم «كتاب رأس المال».

وأوضح تقديم الكتاب، الذي لاقى اهتماماً من زوّار المعرض، أن ماركس كرّس 15 عاماً بين عامي 1844 و1879، بين الكتابة والبحث المكثف والمسودات، موضحاً أن المؤلف لم يكن راضياً عن العمل بشكل تام، لذلك أعاد كتابته أكثر من مرة. وتحمل النسخة الفرنسية من الكتاب اسم «Le Capital»، فيما تحمل النسخة الألمانية «Das Kapital»، وأوضح العرض الذي قدمته دار النشر أن النسخة الفرنسية هي المعتمدة، والتي أجرى عليها ماركس إضافات وتعديلات، وتم عرضها في مزاد علني خلال الـ60 عاماً الماضية.

وأوضح العرض أنه بعد عقدين من الدراسة الاقتصادية والعمل التحضيري، خصوصاً ما يتعلق بنظرية فائض القيمة، ظهر المجلد الأول من الكتاب في عام 1867 باسم «عملية إنتاج رأس المال»، وهو تحليل نقدي للاقتصاد السياسي، يهدف إلى الكشف عن تناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي، وكيف كان مقدمة لنمط الإنتاج الاشتراكي والصراع الطبقي في العلاقات الاجتماعية الرأسمالية للإنتاج.

وظهر المجلد الثاني باسم «عملية تداول رأس المال» عام 1885، والذي يتناول الأفكار الرئيسة وراء السوق، وكيفية تحقيق القيمة وفائض القيمة، فيما ظهر المجلد الثالث بعنوان «العملية الشاملة للإنتاج الرأسمالي» عام 1894، والذي قدّم تفسيراً لارتفاع متطلبات رأس المال الثابت العضوي للإنتاج.

وترجم الكتاب إلى اللغة العربية الأستاذ في كلية التجارة بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)، الدكتور راشد البراوي، عام 1947.

من جهة أخرى، عرضت دار النشر في معرض الشارقة الدولي للكتاب بنسخته الـ40، التي تختتم فعالياتها السبت المقبل، مجموعة من مخطوطات الكتب العربية النادرة، منها كتاب «الفلاحة» لابن العوام، الذي يعرض بـ10 آلاف جنيه إسترليني، وكتاب عن حياة الرسول لإسماعيل أبو الفدا بـ8750 جنيهاً إسترلينياً.

• ماركس كرّس 15 عاماً بين الكتابة والبحث المكثف والمسودات للكتاب.

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