مؤتمر الناشرين الـ 11 ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ11 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، قبيل انعقاد الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة نحو 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً إلى جانب 35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام ثماني جلسات نقاشية وسلسلة من اللقاءات بين المشاركين، يتناولون فيها أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع النشر في المنطقة والعالم، إلى جانب موضوعات متنوعة تشمل حجم مبيعات الكتب والاتفاقيات المحتملة وحركة الترجمة وحقوق النشر والتوزيع وغيرها.

وتلقي الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، كلمة رئيسة خلال افتتاح المؤتمر، تسلط فيها الضوء على الإنجازات التي حققها الاتحاد منذ تأسيسه قبل 125 عاماً، والجهود التي يبذلها في دعم شركائه وتعزيز صناعة النشر في العالم.

وتشمل فعاليات اليوم الأول من المؤتمر كلمة ترحيبية يلقيها رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، وجلسة حواريّة بعنوان «معاً في مواجهة الأزمة.. دور خطة تعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe) في دعم تعافي القطاع في وقت الأزمة».

في حين تنعقد الجلسة الثانية تحت عنوان «مشهد النشر في العالم العربي.. إرشادات حول أسواق العالم العربي المختلفة»، يستعرض فيها الناشرون العرب المشاركون مراحل تطوّر صناعة النشر في الدول العربية.

وتنظم إسبانيا، التي تحل ضيف شرف على دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب، جلسة خاصة تسلط فيها الضوء على واقع قطاع النشر الإسباني، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة للمشاركين في المؤتمر حول آلية التقديم للحصول على منحة الترجمة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويتضمن برنامج اليوم الأول لقاءات تعريفية لفتح باب التواصل والتعاون بين الناشرين وخبراء صناعة النشر لمناقشة قضايا بيع وشراء حقوق النشر.

ويشمل برنامج اليومين الثاني والثالث من المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية حول التطور والازدهار اللذين يشهدهما قطاع النشر المستقل.

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