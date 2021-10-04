«الشارقة للكتاب» يكشف تفاصيل دورته ال 40 الأربعاء المقبل

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

تعقد هيئة الشارقة للكتاب، يوم الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، مؤتمراً صحفياً، في «بيت الحكمة» بالشارقة، للكشف عن تفاصيل فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تقام في الفترة بين 3 و13 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، بمشاركة ناشرين وكتّاب عرب وأجانب من مختلف أنحاء العالم.

ويكشف رئيس هيئة الشارقة للكتاب؛أحمد بن ركاض العامري، عن تفاصيل وملامح الدورة الـ40 من المعرض، ودور النشر المشاركة، وأبرز الشخصيات الثقافية والفكرية المشاركة من مختلف دول العالم، كما سيتم الإعلان عن الجلسات والمحاضرات والورش المصحابة للمعرض، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على سلامة المشاركين وزوّار المعرض.

يذكر أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد واحداً من أكبر ثلاثة معارض في العالم، ويؤكّد عاماً بعد عام، من خلال استضافته لأسماء ومشاركاتٍ أدبية، وثقافية من مختلف أنحاء العالم، أن مشروع الشارقة الثقافي وحضورها الفاعل على أجندة الأحداث الثقافية في العالم، بات نموذجاً عالمياً يحتذى، ينهض بالثقافة ومفرداتها كافة، ليؤكد حضور الإمارة كوجهة دائمة للمثقفين والكتاب والناشرين ولجميع العاملين والمهتمين بالعمل الثقافي وصناعة النشر محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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