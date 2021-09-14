«الإمارات للآداب» تحتفي بالقراء المتميزين

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب افتتاح مسابقات المدارس لعام 2022، للاحتفاء بالقرّاء المتميزين، ورواة القصص، والأداء الشعري المتميز، ومواهب كتابة الرسائل الخطية.

وقالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي: «إنه لأمر رائع أن نعلن عودة مسابقات المدارس على نطاق أوسع وأكثر تميزاً». وأكملت «تحظى هذه المسابقات بشعبية كبيرة، لأنها تشجع الإبداع وتنمي المواهب، وتضفي على عملية التعلم المتعة والتشويق. إن متعة المشاركة، والفائدة التي يجنيها الطلبة المشاركون من أهم الطرق التي تعزز تقديرهم للكتب، والشعر، والكتابة والتأليف، وتنمي المهارات التي من شأنها تعزيز تعلمهم من خلال المناهج الدراسية».

ويمكن للمشاركين التسجيل عبر الإنترنت، من خلال موقع مؤسسة الإمارات للآداب، وستقام التصفيات النهائية للمسابقات، وحفلات توزيع الجوائز خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقررة إقامته من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

تتيح مسابقة «آر جي إس جيلفورد دبي» للأطفال لكتابة الرسائل الخطية، الفرصة للكتّاب الصغار، لإظهار مواهبهم، وإبراز مهاراتهم في كتابة الرسائل الخطية، والاحتفاء بالقيم الجمالية للكتابة بخط اليد، وبفن كتابة الرسائل، إذ يتوجه الأطفال بكتابة رسائلهم إلى من يلهمهم من الكتّاب، مع الأخذ في الاعتبار موضوع دورة المهرجان لهذا العام، «ها هي تشرق الشمس»، إذ تشتمل المسابقة على فئتين عمريتين: 9-13 سنة، و14-18 سنة، ويجب على جميع المشاركين تقديم مشاركاتهم قبل 8 ديسمبر 2021.

تواصل مسابقة كأس القرّاء للمدارس نجاحها في عامها العاشر، وتشتمل المسابقة على فئتي المدارس الابتدائية، حتى سن 11، والمدارس الثانوية، لمن تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً. وسيتم تزويد الفرق بكتب لعدد من الكتّاب المرموقين والحائزين العديد من الجوائز، ليطالعوها، ويجيبوا عن أسئلة المسابقة المستوحاة منها.

«الشعر للجميع»

تشتمل مسابقة الشعر للجميع، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، على الفئتين العمريتين: 8-13 و14-18 عاماً.

وتتيح مسابقة كتابة القصة فرصة رائعة لرواة القصص الصغار، لكتابة قصة مستوحاة من موضوع مهرجان هذا العام، «ها هي تشرق الشمس»، وتطلّع الجميع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وتفاؤلاً.

نبذة

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كل سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة، من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة. وتحتضن العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء بالتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news