«غاسلة الموتى» تعتني بجثث نساء قُتلن بسبب «العار».. وتفوز بجائزة أدبية

المصدر: رين (فرنسا) - أ.ف.ب

نالت الكاتبة الدانماركية من أصول كردية ساره عمر عن روايتها الأولى «غاسلة الموتى» جائزة «ليه لورينتال» الأدبية الفرنسية لعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالعالم الشرقي وتعميق فهمه.

وتستهل ساره عمر التي ولدت في الدنمارك وتعيش فيها منذ عام 1986 روايتها الأولى بلحظة ولادة طفلة في كردستان في منتصف ثمانينات القرن الماضي، وهي ولادة لم ترق لوالدها. وما كان من الأم الخائفة على حياة ابنتها إلا أن عهدت بالاهتمام بها إلى جدتها.

غير أنّ الجدة هي غاسلة موتى، أي إنها تعتني بجثث لا يرغب أحد في تحضيرها أو حتّى دفنها، وهي جثث نساء قُتلن بسبب «العار» في مجتمع محافظ جداً. وتنشأ هذه الطفلة وهي شاهدة على شتّى أنواع العنف الشديد رغم العناية التي أولاها إياها جدها وجدتها.

وبيعت أكثر من 100 ألف نسخة من الرواية الصادرة عام 2017 في الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين.

وتقدمت رواية «غاسلة الموتى» في الجولة الثالثة من التصويت لاختيار الفائز على الرواية المنافسة للإيرلندي كولوم ماكّان عن رواية «أبيروغون».

واحتفلت جائزة «ليه لورينتال» بالذكرى العاشرة لتأسيسها العام الماضي، ونالت الكاتبة الفرنسية - المغربية إيمان روبلان الجائزة في 2020.

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