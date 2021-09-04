فرنسا: علماء آثار ينقّبون داخل معسكر نازي سابق

المصدر: ستراسبورغ ■ د.ب.أ

في معسكر الاعتقال النازي السابق «ناتسفايلر - شتروتهوف»، في منطقة الألزاس بفرنسا، يقوم علماء آثار بعمليات تنقيب على أمل معرفة المزيد عن الحياة اليومية لسجناء المعسكر. واكتشف الفريق المكون من 20 شخصاً، من بين أمور أخرى، طريقاً بناه عمال السخرة. واكتشف الفريق اسم «إيفان» محفوراً على أحد أحجار ورشة حدادة داخل المعسكر. وقالت مديرة فريق التنقيب جولييت برانج، إن البحث في مكان بهذا التاريخ المظلم أمر غريب «لكن أثناء العمل لا تفكر في الأمر كثيراً».

وكان معسكر الاعتقال، الواقع في وسط جبال فوج، قائماً بين عامي 1941 و1944، حيث كان يؤوي نحو 52 ألف سجين من جميع أنحاء أوروبا. وأُجبر معظم السجناء على العمل في المحجر المجاور، وتوفي كثيرون منهم بسبب إرهاق العمل، وبسبب الظروف المعيشية السيئة في المعسكر.



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