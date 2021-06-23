وفاة مترجم عراقي شهير في موسكو

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي في موسكو، الكاتب والمترجم العراقي المتخصص في الترجمة من اللغة الروسية إلى العربية، خيري الضامن ( 85 عاماً)، بحسب موقع " روسيا اليوم" الذي نشر خبر الوفاة.

بدأ الضامن حياته الادبية، ناقداً ينشر في مجلة الآداب اللبنانية منذ أربعينيات القرن الماضي، وتميّزت ترجمات الضامن، بلغة عربية، تلامس النص الروسي، وتعكس بدقة روحية كبار الكتاب الروس، وأكثرهم صعوبة أمثال فيودور دوستويفسكي.

وظل الضامن حتى وفاته، مرجعاً موسوعياً لزملائه المترجمين العرب عن الروس، في المقاربات اللغوية العربية والروسية، حفاظا على روح النصوص الروسية المعروفة بخصوصياتها النادرة.

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