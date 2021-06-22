تكريم أمناء مكتبات غرسوا حب المعرفة خلال فترة الوباء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لعام 2021، في حفل توزيع جوائز أمناء مكتبات المدارس.

وقدّمت مؤسسة الإمارات للآداب الجوائز لأمناء المكتبات، الذين أظهروا التزاماً مميزاً بتعزيز القراءة من أجل المتعة بين الطلبة على مدار الـ18 شهراً الماضية، وفي ظل عوامل عديدة، مثل التعلم عن بعد، وتدابير السلامة في المدارس، وهي جملة من التحديات التي لم يواجهها المتنافسون في الدورات السابقة. وأثنت لجنة التحكيم على جهود المرشحين للارتقاء بالمعايير الأكاديمية، وتعزيز القراءة، ضمن فترة الوباء، من خلال الإجراءات المتبعة.

وفازت بالمركز الأول: سونيا النحوي، مدرسة أسبن هايتس البريطانية في أبوظبي.

والمركز الثاني: تيجي باتن، مدرسة الراحة الدولية في أبوظبي، وبالمركز الثالث: جيسيكا شيرنيك، المدرسة الألمانية الدولية في دبي.

وفي فئة المدارس الحكومية، فازت بالمركز الأول: هند العتيقي، مدرسة مدينة خليفة في أبوظبي، والمركز الثاني: إكرامي أحمد سيد، مدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة، والمركز الثالث: عفراء اليماحي، مدرسة الظيت ح 1 في رأس الخيمة، أما التكريم الخاص فجاء من نصيب جيريكو ديانا، مدارس القمة الدولية في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news