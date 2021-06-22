«الشباب العربي» يُطلق «برنامج بودكاست» لمحتوى رقمي عربي إبداعي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز الشباب العربي عن إطلاق «البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي»، لتمكين الشباب الموهوب من مختلف البلاد العربية بمهارات إعداد المحتوى الرقمي المسموع باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات في هذا القطاع المتنامي بسرعة عالمياً.

ويتعاون مع المركز في تطوير البرنامج مجموعة من بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

وفي ختام البرنامج الذي يتواصل لثلاثة أشهر، ستحظى قنوات البودكاست الثلاث الأفضل للمشاركين في البرنامج بدعم من مركز الشباب العربي ومنصة «أنغامي»، لتوسيع حضورها في الفضاء الرقمي الناطق بالعربية. وسيتم فتح المجال للشباب الراغبين بترشيح أنفسهم للمشاركة في البرنامج بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني podcast.arabyouthcenter.org

مهارات متخصصة

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما المزروعي، أن المنطقة العربية بحاجة إلى تطوير مهارات متخصصة للارتقاء بالمحتوى العربي، وتمكين الشباب من التعبير عن تطلعاتهم وتبادل التجارب والخبرات ونقل المعارف، وإبراز المواهب والإبداعات الشبابية.

وقالت المزروعي: «إمكانات الشباب العربي لا حدود لها. والبرامج التدريبية التخصصية التي تطلقها المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، ترصد التوجهات الجديدة وتسانده في صقل مهاراته وتوظيفها في إنجاز مشروعات واعدة تحقق الفائدة له وللمجتمعات العربية. وفي عالم اليوم يشكل الاستثمار في المهارات والصناعات الإبداعية مساراً واعداً لتوفير فرص جديدة للشباب، ودعم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

فضاء واعد

وقال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد النظري: «الشباب هم الأقدر على مواكبة كل جديد وتصميم المستقبل، ومسؤوليتنا تقديم الأدوات والممكّنات التي تساعدهم على التعبير عن رؤاهم وطرح تجاربهم وقصص نجاحهم الملهمة، ليكونوا مساهمين فاعلين في ترسيخ ثقافة الإيجابية في مجتمعاتهم، ويعززوا الثقة بقدرات الشباب وطاقاته الكامنة».

وأضاف النظري: «البودكاست هو فضاء واعد للمحتوى الإبداعي، خصوصاً المحتوى الرقمي العربي منه، لذلك نعمل على تمكين الشباب بمهارات صناعته، ونزود المواهب الشبابية بمهارات متقدمة تساعدهم على اغتنام الفرص الواعدة التي توفرها هذه المساحة المفتوحة لإبداع الشباب، وترسيخ القيم والهوية العربية بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا والحلول الرقمية التي أصبحت في متناول الجميع».

ويفتح البرنامج التدريبي لبودكاست الشباب العربي باب تقديم طلبات المشاركة للشباب من سن 18 حتى 35 سنة من مختلف البلاد العربية لفرصة الانضمام للبرنامج، ويستمر تلقي طلبات التسجيل من 20 يونيو وحتى 10 يوليو 2021.

توسع

في مؤشر إلى الصعود المستمر لتقنية البودكاست، من المتوقع أن يتجاوز حجم الإعلانات في هذا القطاع المليار دولار عالمياً خلال 2021. وتشير إحصاءات «أبل بودكاست» إلى تسجيل المنصة أكثر من 47 مليون حلقة بودكاست حتى مارس 2021، فيما يتسارع صعود محتوى البودكاست على منصات أخرى مثل «سبوتيفاي»، و«غوغل بودكاست».

4 مكونات

يضم البرنامج أربعة مكونات رئيسة، هي الدورات التدريبية، والاستشارات الفردية مع الخبراء، واللقاءات مع نجوم البودكاست العربي، ودعم قصص النجاح، لتكون قنوات المشاركين من ضمن الأنجح بين مشروعات بودكاست الشباب العربي.

ويقدم البرنامج ثلاث دورات رئيسة تفاعلية مقدمة باللغة العربية وبجودة إنتاج عالية من «كيرننج كلتشرز» Kerning Cultures، للمشاركين الـ100 في البرنامج، لتمكين الشباب العربي من تخطيط وإنتاج وإخراج محتوى قنوات بودكاست عربية.

وتغطي الدورات التدريبية للبرنامج ثلاثة محاور، هي مهارات إنتاج محتوى البودكاست الناجح، وفنون التعليق الصوتي، وشروط تأسيس الاستديو الخاص بإعداد البودكاست. ويخوض المشاركون سلسلة من التقييمات فور إنهائهم لكل دورة تدريبية.

• يتعاون مع المركز مجموعة من بيوت الخبرة المتخصصة.

• يفتح البرنامج الباب للشباب من سن 18 حتى 35 سنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news