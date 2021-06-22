«421»يطلق برنامجاً صيفياً للأطفال والمراهقين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «معرض421»، مركز الفنون والتصميم المحلي المخصص لعرض الإنتاج الإبداعي ورعايته في جميع أنحاء المنطقة، عن انطلاق برنامج صيف 2021 الموجه للأطفال والمراهقين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات. يقام البرنامج بالشراكة مع مؤسسات إبداعية عدة وممارسين مبدعين، تشمل: مؤسسة «ميكرسبيس» بمنطقة الزينة في أبوظبي، مهرجان «Film My Design»، والذي مقره القاهرة، سينما عقيل، الفنانة العراقية رند عبدالجبار، الفنانة هالة العاني، وفاطمة الزعابي، ونورة العور، وأفنان سعيد أمين من استوديو D04، ديما سروجي، سوزي سيكورسكي من «مِد إيست آرت»، ريم إبراهيم وفيصل طبارة وزهور الصايغ. كما يقدم معرض421 التدخل المعماري «بحرة»، بشكل دائم، للفنانة تالين هزبر.

وقال المدير العام لمعرض421، فيصل الحسن: «سعداء بالإعلان عن موسم صيف 2021، الذي يشمل شراكات إبداعية عدة. وهو ما يقع ضمن أطر اهتماماتنا في تصميم برامج تهدف إلى إشراك جمهور عريض من مبدعين وطلاب، ومهتمين بالفنون. يهدف البرنامج الممتد حتى سبتمبر 2021 إلى تحفيز والكشف عن القدرات الإبداعية للمشاركين، بالإضافة إلى المحادثات التي نأمل من خلالها إشراك أكبر قدر من الجمهور في حوارات تعنى برفع مستوى الوعي عن الممارسات الإبداعية للفنانين والمبدعين من الدولة والمنطقة».

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