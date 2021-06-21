مجلة «ميتال أورلان» تعود بعد غياب طويل

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تعود المجلة الفرنسية الشهيرة «ميتال أورلان»، التي كانت مخصصة لروايات الخيال العلمي، إلى الصدور في سبتمبر المقبل، بعد توقف 15 عاماً، بوتيرة فصلية، على أن تجمع أعمالاً جديدة، وأخرى قديمة يعاد نشرها.

ويشارك في العدد الأول من المجلة بحلتها الجديدة عشرات الفنانين، بينهم إنكي بلال، وتقع في 288 صفحة، تخصص 225 منها لقصص قصيرة بنمط الشرائط المصورة، فيما تُنشر مقالات ومقابلات عن موضوع «المستقبل القريب» في الصفحات المتبقية.

وتتميز الحلة الجديدة للمجلة بأن مضمون كل عدد منها سيتمحور على موضوع معين، على أن تنشر في آن واحد قصصاً لفنانين جدد، وأخرى نشرت في أعدادها القديمة، كما أوضح مدير تحريرها، الصحافي والكاتب فنسان بيرنيير.

وصدرت «ميتال أورلان» للمرة الأولى عام 1975، لكنها احتجبت عام 1987، ثم أعيد إطلاقها عام 2002 بصيغة نصف شهرية، لم تصمد سوى عامين، وصدر العدد الأخير من المجلة عام 2006.

وكانت المجلة تستقطب محبي الخيال العلمي، ومن أبرز من تأثر بها المخرج البريطاني ريدلي سكوت، صاحب فيلم «إيليين»، ومخرج «ستار وورز»، الأميركي جورج لوكاس.

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