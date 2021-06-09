«الإمارات للآداب» تطلق جلسة أليف شافاك على «يوتيوب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، أمس، التسجيل الكامل لجلسة أليف شافاك، التي نظمت في الدورة الماضية من مهرجان طيران الإمارات للآداب، وذلك عبر «يوتيوب» مع الترجمة إلى اللغة العربية.

تطرّقت الجلسة، التي أدارها مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، إلى أحدث روايات الكاتبة أليف شافاك: «10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب»، إضافة إلى مفهومي المواطنة العالمية والإنسانية المشتركة.

وتعدّ الجلسة واحدة من سلسلة الجلسات التي تتيحها مؤسسة الإمارات للآداب على قناة «يوتيوب» للجمهور.

وشهد مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ13 مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين، من ضمنهم: أمين معلوف وأليف شافاك وليمن سيساي وهدى حمد وعبدالعزيز بركة ساكن، خلال الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير الماضيين.

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