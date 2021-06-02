«الجندي» تطل بعددها الجديد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدرت مجلة «الجندي»، التابعة لوزارة الدفاع، عددها رقم (569) لشهر يونيو.

وتناول العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية، وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «القوات المسلحة.. درع الوطن وحصنه المنيع»، ومنها: «إن التمرين العسكري المشترك بين وحدات من القوات البرية الإماراتية والقوات البرية المصرية، الذي انطلق في الـ21 من مايو الماضي، على أرض الدولة، تحت اسم (زايد 3)، يكتسب أهمية خاصة، بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة».

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