أكبر مهرجان فني مجاني في برلين يعود إلى العالم الحقيقي

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يعود أكبر مهرجان فني مجاني في برلين إلى الأماكن العصرية ومعارض واجهات المتاجر، العام الجاري، بعدما توجه إلى الفضاء الإلكتروني خلال قيود الجائحة العام الماضي.

وعادة ما يجذب مهرجان «48 اتش نويكولن» السنوي الآلاف إلى ضاحية نويكولن العصرية المعروفة بمزيجها من المقاهي العصرية والمطاعم العربية.

ويشهد المهرجان قيام الفنانين بالاستحواذ على عدد لا حصر له من المتاجر والمقاهي في الحي ليعرضوا ويقدموا أعمالاً، ما يسمح للزوار بالتجول عبر الشوارع والنظر إلى الأعمال الفنية.

ويقام نحو 250 مشروعاً فنياً في عطلة نهاية الأسبوع، ونحو 75 منها تظل عبر الإنترنت أو رقمية. وبحسب المنظمين، يُعد «48 أتش نويكولن» أكبر مهرجان فني مجاني في برلين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news