«شخصيات ورسوم» تعرف بفن «الكولاج»

المصدر: الإمارات اليوم

وسط كرنفال يضم المئات من الرسوم في المعرض المصاحب لفعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أدارت الفنانة الإيطالية أليسيا برافو، الفائزة بالمركز الثاني في جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال لهذه الدورة، ورشة حملت عنوان «شخصيات ورسوم»، وقدمت للأطفال مبادئ «فن الكولاج»، ودربتهم على تركيب وجوه لشخصيات افتراضية بأدوات بسيطة تتوافر في كل بيت.

بدأت الورشة، التي استهدفت الأطفال من الفئة العمرية ما بين سبعة و12 عاماً بقراءة قصة مليئة بالأحداث والشخصيات التي تصفها الكلمات بدقة، لتحفيز خيال الأطفال على تصور ملامح كل شخصية، ومن ثم انطلق الجزء التطبيقي الذي نفذ من خلاله الأطفال تجارب متنوّعة في ابتكار تقاطيع ووجوه بإشراف الفنانة أليسيا برافو، ومساعدة التشكيلي السوري أحمد كردي. وعلى مدار الأيام المقبلة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في إكسبو الشارقة حتى 29 الجاري، تنظم سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تحفز التفكير والابتكار لدى الصغار في مجال الرسوم، تشترك في تقديمها الفنانة إيمان الرئيسي، من الإمارات، والفنانة المكسيكية أزميرالدا ريوس، التي فازت بالمركز الثالث في جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال لهذا العام، والفنانة الكورية كيونغ-مي آهن، الحاصلة أيضاً على الجائزة التشجيعية عن أعمالها في الدورة الحالية من معرض الرسوم.

• «الورشة» استهدفت الأطفالمن الفئة العمرية بين 7 و12 سنة.

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