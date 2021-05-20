سفيرة المكسيك: الشارقة تقدم نموذجاً في رعاية الأطفال

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

قالت سفيرة المكسيك لدى الإمارات، فرانسيسكا مينديز إيسكوبار، إن «الشارقة تضع جهداً ملحوظاً على المستوى الدولي في رعاية الأطفال، واحتضان مواهبهم وطاقاتهم، وتقدم نموذجاً ثقافياً وإبداعياً يحتذى في رعاية الإبداع في المنطقة، خصوصاً على مستوى صناعة الكتاب والنشر المتعلقة بالأجيال الجديدة من أطفال ويافعين وشباب».

جاء ذلك خلال زيارتها لفعاليات الدورة الـ12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، التي رافقتها فيها خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث اطلعت على أبرز الفعاليات التي يستضيفها المهرجان، والأجنحة التي يخصصها لدور النشر المشاركة من 15 دولة عربية وأجنبية، وتوقفت عند أبرز ردهات المهرجان ومنصاته المبتكرة لهذا العام.

وأضافت إيسكوبار أن «تنظيم مهرجان الشارقة القرائي للطفل يعزز الفرصة أمام عودة الأنشطة والفعاليات الثقافية الدولية، ويقدم نموذجاً في تنظيم المعارض الدولية وفق إجراءات احترازية عالية تضمن سلامة الجمهور».

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