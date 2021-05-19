«زايد للكتاب».. حلم يتجدد كل عام في معرض أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن برنامجها الثقافي خلال مشاركتها في الدورة الـ30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تنظم خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو الجاري، والذي يتضمن جلسات حوارية مع الفائزين بالجائزة، بدورتيها الـ14 والـ15.

تنطلق أولى فعاليات البرنامج الثقافي للجائزة بحفل التكريم الافتراضي للفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، على قناة «يوتيوب» الرسمية الخاصة بالجائزة، وستتاح الفرصة لزوّار معرض الكتاب لمشاهدة الحفل، الذي سيبث مباشرةً على المسرح الرئيس في القاعة رقم 9 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستضيف الجائزة عدداً من الفائزين خلال جلسة حوارية بمشاركة عدد من الكتّاب الفائزين في الدورتين. ويشارك في الجلسة عدد من الفائزين في الدورة الـ14، وهم مارغاريت أوبانك من مجلة بانيبال، الفائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، والشاعر التونسي منصف الوهايبي، الفائز في فرع الآداب، والمترجم التونسي محمد آيت ميهوب، الفائز في فرع الترجمة، والكاتب العراقي حيدر قاسم، الفائز بجائزة المؤلف الشاب، والكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين، الفائز في فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى. كما تشهد الجلسة مشاركة الفائزين في فروع الجائزة الثمانية في دورة هذا العام، وهم السعودية الدكتورة أسماء الأحمدي، الفائزة بجائزة المؤلف الشاب، والتونسي ميزون بناني، الفائز بجائزة أدب الطفل والناشئة، والمصري الدكتور سعيد المصري، الفائز بجائزة التنمية وبناء الدولة، والتونسي خليل قويعة، الفائز بجائزة الفنون والدراسات النقدية، والدكتورة طاهرة قطب الدين، من الولايات المتحدة، الفائزة بجائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى، فيما يشارك في الجلسة بشكل افتراضي كلٌ من المترجم الأميركي مايكل كوبرسون، الفائز بجائزة الترجمة، والكاتبة المصرية إيمان مرسال، الفائزة بفرع الآداب، ورشا الأمير من دار الجديد اللبنانية، الفائزة بجائزة النشر والتقنيات الثقافية. وتنظّم الجائزة جلسة حوارية افتراضية بعنوان «جائزة الشيخ زايد للكتاب حلم يتجدد كل عام»، إذ سيشارك الكاتب التونسي ميزوني بناني، الفائز بفرع أدب الطفل والناشئة لعام 2021 عن كتابه «رحلة فنان»، للحديث حول جائزة الشيخ زايد للكتاب وأدب الطفل، والأصل والمغزى وراء كتابه «رحلة فنان»، ومدى تأثره بكتاب «كليلة ودمنة»، وستحاوره خلال الجلسة مدير إدارة المناهج بدائرة التعليم والمعرفة، الدكتورة سارة سالم السويدي. وتختتم الجائزة برنامجها الثقافي بجلسة افتراضية بعنوان «علم الكلام الإسلامي والمجتمع.. وجهات نظر عربية وألمانية»، والتي تنظّمها الجائزة بالتعاون مع مؤسسة ليتبروم الثقافية في بمشاركة أولريش رودولف، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة زيورخ، وفريد سليمان، باحث في قسم الدراسات الدينية الإسلامية في جامعة فريدريش ألكسندر إرلنن-نورمبرغ في ألمانيا، والدكتور حيدر قاسم التميمي، كاتب وأكاديمي عراقي يدرّس في قسم التاريخ في جامعة بغداد، الفائز بجائزة المؤلف الشاب لعام 2020، وميرا سيفرز، أستاذة مستجدة لأسس العقيدة الإسلامية والفلسفة والأخلاق في معهد برلين لعلم الكلام الإسلامي بجامعة هومبولت في برلين، وستيفان ميليش، محاضر في اللغة العربية والدراسات الإسلامية في معهد الدراسات الشرقية (جامعة كولونيا).

إيمان مرسال «في أثر عنايات الزيّات»

تشارك الكاتبة المصرية إيمان مرسال، الفائزة بجائزة فرع الآداب لعام 2021 عن روايتها في «في أثر عنايات الزيّات»، في جلسة افتراضية، تحاورها خلالها أسماء صديق المطوّع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي.

• «الجائزة» تستضيف عدداً من الفائزين خلال جلسة حوارية.

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